Auch wenn in den Gärten zurzeit Winterruhe herrscht – die Planung der Veranstaltungsreihe „Offene Pforte Peine“ ist angelaufen und die Organisatorinnen suchen Gartenfreunde, die ihren Garten im kommenden Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich machen wollen.

„Obwohl die Gärten während des ersten Lockdown nicht geöffnet werden konnten, sind viele Gartenbesitzer dabeigeblieben und haben unter Einhaltung von Abstand und Hygieneregeln ab Juli ihre Gärten gezeigt“, sagt Christa Meinecke, Organisatorin der „Offenen Pforte“. „Im Verlauf der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihre nähere Umgebung neu entdeckt und Naturerlebnisse neu schätzen gelernt“, so die Bortfelderin weiter. „Viele Leute haben ihre Gärten neu gestaltet, spannende und interessante Projekte in der Natur umgesetzt. Mitmenschen einen inspirierten Blick in einen Garten zu schenken, bedeutet Erholung seelische Stärkung und Resilienz, die bei der Überwindung der Coronapandemie hilft.“ Die großen Besucherzahlen hätten das gesteigerte Interesse an Garten und Natur bewiesen.

„Offene Pforte“ findet zum 20 Mal statt

Die „Offene Pforte Peine“ findet 2021 zum 20. Mal statt. Die „Offene Pforte“ ist eine Aktion, in der private Gärten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, um Gartenfreunden eine unvergleichliche Möglichkeit zu bieten, die ganze Vielfalt der Gartenkultur und des Gärtnerns zu erleben, erklärt das Organisationsteam. Dabei gehe es nicht um einen bestimmten Gartentyp oder nur um Gartenkunst, sondern jeder, der Interesse fürs Gärtnern zeigt und den Austausch mit Gleichgesinnten sucht, könne teilnehmen. „So bietet das Projekt auch Raum für neue Kontakte oder einfach die Möglichkeit zur Erholung in schöner Umgebung“, so das Organisationsteam weiter. Für die Teilnehmer und Freunde der „Offene Pforte Peine“ stehe die Freude an der Natur und insbesondere am Gärtnern im Mittelpunkt der Aktivitäten. „Quasi über den Gartenzaun hinweg findet eine rege Kommunikation mit Austausch von Erfahrungen und Anregungen statt.“

Anmelden bei Christa Meinecke

Gartenbesitzer, die 2021 dabei sein möchten erhalten nähere Informationen und können sich per Email anmelden unter offenepforte-peine@gmx.de oder schriftlich bei: Offene Pforte Peine, Christa Meinecke, Wendekamp 9,38176 Wendeburg.