Neue Werke im offenen Atelier in Peine ausgestellt

Die Malerin Ramona Wieder und der Maler und Zeichner Detlef Nolte teilen sich in der nächsten Woche den Verkaufsraum der „offenen Ateliers“, wie es in einer Mitteilung des Kunstraums heißt.

Detlef Nolte sei sehr gespannt auf die Woche im „Kunstraum“.

Er wird so zitiert: „Zum Malen kam ich durch meine Mutter. Ihr gefielen meine Zeichnungen und so nahm sie mich als Kind zu einem Zeichenkurs mit.“ Der 49-jährige Peiner zeichnet laut Mitteilung am liebsten mit Kohle, vor allem Portraits und Karikaturen von Politikern. „Dort den Schalk ´rauszulassen, macht mir richtig Spaß“, wird er weiter zitiert.

Nolte ist Zeichner und Maler

Er sei aber nicht nur Zeichner, sondern auch Maler: Für seine Bilder benutzte er Acrylfarben.

Auch Ramona Wieder male mit Acrylfarben. Sie wird dazu so zitiert: „Mich reizt, zu malen was mir gefällt und wenn ich dazu noch meine Fantasie mit einbringen kann, gefallen mir die Ergebnisse am besten.

Die Schönheit der Natur und des Lebens versuche ich in meinen Gemälden einzufangen, so wie ich es sehe. Ich versuche besondere Stimmungen festzuhalten. Eigene Wahrnehmung und erlebte Geschichten fließen in meine Bilder ein.“

Künstler sind gespannt auf die Kunstraum-Woche

Beide Künstler freuen sich auf „ihre“ Kunstraum-Woche und sind gespannt auf viele nette Gespräche, Begegnungen und eventuell auch Verkäufe, heißt es abschließend in der Mitteilung des Kunstraums.

Die Öffnungszeiten des Kunstraums sind: Montag bis Freitag, jeweils 15 bis 18 Uhr, und Samstag, 11 bis 14 Uhr.

Die Werke der beiden Künstler werden vom heutigen Montag bis Samstag, 5. Dezember, im Kunstraum, Breite Straße 18, zu sehen sein.

red