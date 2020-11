Das ist doch mal eine Pressemitteilung! „Aus Anlass der Renovierung (Sprengen der Geldautomaten) in der Deutschen Bank Peine“ soll es eine Aktion geben, heißt es darin. Konkret geht es darum, Kunst zu verkaufen und die Einnahmen für soziale Zwecke zu spenden.

Beteiligt daran sind die Deutsche Bank in Peine und die Kunststiftung „Grove-Moldovan Art-Foundation“. Stiftungsvorstand Hans-Joachim Grove teilt mit, dass es um Kunstblätter aus dem Fundus der Stiftung gehe, insgesamt im Wert von 2000 Euro.

Künstler Nicolae Maniu griff früh das Thema Recycling auf

Die Kunstblätter, die verkauft werden sollen, seien vom international bekannten Hyperrealisten Nicolae Maniu. Der habe das Kunstwerk „Der Grüne Punkt“ 1992 in Paris erstellt. „Er war damit schon einer der ersten Protagonisten für das Recycling in den frühen 90er Jahren, der mit diesem Bild darauf aufmerksam macht und mit dem zu scannenden Preisschild fragt: Wie lange ist unsere Welt noch haltbar, wenn keine Verbesserung der Umwelt eintritt?“, heißt es weiter in der Mitteilung der Stiftung.

Ebenfalls im Angebot: „Raub der Proserpina“

Die zehn Kunstblätter mit dem Titel „Der Grüne Punkt“ seien handsigniert, im Sechs-Farben-Druck auf Chromoluxpapier. Außerdem gebe es noch 20 Plakate mit dem Titel „Raub der Proserpina“ (Römische Gottheit, Tochter des Jupiter), ebenfalls handsigniert.

Ausstellung ab dem 1. Dezember in Peine

All diese Kunstwerke seien im internationalen Meisterkatalog aus Paris des Künstlers beschrieben und lägen in der Bank aus. „Damit jeder Kunstinteressent diese Kunstwerke anschauen kann, wurden sie gerahmt und können in der Deutschen Bank Peine zu den Öffnungszeiten der Bank ab dem 1. Dezember besichtigt werden“, heißt es weiter.

Auch das „Goldene Herz“ wird unterstützt

Mit einem Teil der Einnahmen werde als Spende auch die Aktion „Das Goldene Herz“ der Peiner Nachrichten unterstützt. Der andere Teil werde, auf Nachfrage, sozialen Gruppen in der Stadt Peine gespendet.

Das Kunstblatt „Der Grüne Punkt“ (60 x 80 cm) koste als Spende 180 Euro, das Plakat (50 x 60 cm) 10 Euro. Die Lieferung erfolge frei Haus durch die Rom-Art Galerie. Bestellung per Email an: kunst@rom-art-galerie.de.

Nächste Künstler „Steve“ und Peter Matzat

Ab dem 10. Dezember werden in den neuen (nach den Schäden durch die Sprengung der Automaten) Bankräumen Bilder des Braunschweiger Künstlers „Steve“ und des Rollenmalers Peter Matzat zu sehen sein, heißt es abschließend.