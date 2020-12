Wie das Gesundheitsamt in Peine gegen Corona kämpft

Wenn ein Impfstoff gegen Corona freigegeben ist und der auch wirkt, und wenn die Impfung der Bevölkerung reibungslos durchgeführt werden kann, dann könnte der tödliche Spuk womöglich schon im nächsten Sommer überwunden sein. Wenn es nach Weihnachten und Silvester nicht doch noch zu einer dritten Infektionswelle kommt, können die Gesundheitsbehörden und die Intensivstationen der Krankenhäuser das Infektionsgeschehen im Griff behalten.

Das sind viele Wenn und Aber. Im Moment ist der Kampf gegen die Corona-Pandemie noch nicht gewonnen, sind die Corona-Fallzahlen konkret hier im Peiner Land vergleichsweise hoch, arbeiten die Mitarbeiter im Gesundheitsamt des Landkreises wie auch im Klinikum oder in Arztpraxen am Limit.

Dafür sprach Erster Kreisrat Henning Heiß in seiner Eigenschaft als Leiter des Peiner Corona-Krisenstabs in einem Pressegespräch Dank und Anerkennung aus. Das außergewöhnlich hohe Arbeitsaufkommen verlange allen Mitarbeitern Höchstleistungen ab. Die Belastungen bewegten sich an der Grenze des Machbaren. Derzeit sei die Arbeit noch zu schaffen. „Wir fahren aber nur auf Sicht“, beschrieb Heiß, Die Lage könne sich allerdings jeden Tag ändern.

Claudia Osterloh, Krankenschwester, kommt vom medizinischen Dienst der Krankenversicherung. In Amtshilfe organisiert sie im Gesundheitsamt Peine die Abläufe im Corona-Testzentrum. Foto: Thomas Stechert

Von den Überstunden der Mitarbeiter ganz zu schweigen – dieses Thema könne erst nach Corona auf die Tagesordnung gesetzt werden.

Um das Arbeitsaufkommen durch die Corona-Pandemie im Gesundheitsamt bewerkstelligen zu können, wurde das Team von Fachdienstleiterin Dr. Agnieszka Opiela von ursprünglich 44 Kollegen auf derzeit 109 Mitarbeiter aufgestockt.

Die Organisationsstruktur wurde neu geordnet – für jede Aufgabe gibt es Fachteams die je nach aktueller Lage durch Abrufkräfte verstärkt werden können. Die Fallzahlen gehen teils in die Tausende. Denn – an dieser Stelle abgesehen von der tödlichen Gefahr einer Corona-Infektion – hinter jedem Abstrich, den ein Patient erlebt, steckt ein immenser Organisations- und Dokumentationsaufwand. Neben dem medizinischen Team im Testzentrum im ehemaligen Werksgasthaus gibt es auch ein mobiles Abstrichteam, das zum Beispiel zu Seniorenheimen fährt und dort nicht-mobile Bewohner untersucht. Weitere Teams sind notwendig für die Datenerfassung aller Fälle, für Reiserückkehrer (auch Berufspendler) aus dem Ausland, für die Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Ebenso für die Betreuung der Quarantäne-Station im Peiner Klinikum – dort stehen 14 Zimmer für positive Corona-Patienten mit keinen oder leichten Symptomen zur Verfügung, die sich in häuslicher Quarantäne nicht selbst versorgen könnten.

Wer wird wann getestet? Im Gesundheitsamt in Peine organisiert Claudia Schütze die Termine für den Corona-Test. Foto: Thomas Stechert

Seit Ausbruch der Pandemie im März ist die Zahl der Corona-Infektionen in der Peiner Bevölkerung auf 1313 Fälle gestiegen (Stand Mittwoch). Rund 7000 Kontaktpersonen mussten bisher ermittelt, rund 12.000 Abstriche aus dem Testzentrum und vom Mobil-Team untersucht werden.

Und nicht zu vergessen das Corona-Bürgertelefon: „Jede Woche haben wir im Schnitt 1000 Anrufe“, zählt Fachärztin Dr. Sabine Meltzow auf. In vielen Fällen äußerten die Anrufer auch Dankbarkeit und Wertschätzung, nicht selten aber würden die Telefonberater leider auch mit Misstrauen oder gar Missachtung konfrontiert.

Zu diesem Corona-Pensum gehört im Übrigen auch die ganz „normale“ Arbeit der Gesundheitsbehörde – die verschiedenen amtsärztlichen Dienste bis hin zum kinder- und jugendärztlichen Dienst und dem allgemeinen Infektionsschutz.

In diesem Zusammenhang betont Krisenstabsleiter Heiß denn auch die Dankbarkeit des Landkreises für die personelle Unterstützung durch Bundeswehrsoldaten zum Beispiel bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung und durch Mitarbeiter der Finanzverwaltung.

Galina Stolz ist im Gesundheitsamt in Peine zuständig für die Quarantäne-Anordnungen. Dazu gehören auch die Informationen über die Verhaltensregeln in der Quarantäne-Zeit. Foto: Thomas Stechert

Auch Kreis-Sozialdezernentin Dr. Andrea Friedrich spricht von einer „sehr außergewöhnlichen Situation“. Und dieser Marathonlauf einer extremen Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter habe noch nicht die Ziellinie erreicht, eine Erholungsphase sei noch nicht in Sicht.

Das ist Amtsleiterin Opiela und der gesamten Belegschaft bewusst. Aber sie wollen durchhalten. Auch über die bevorstehenden Feiertage wird es keine Verschnaufpause geben – über Weihnachten und den Jahreswechsel wird im Gesundheitsamt volle Betriebsbereitschaft herrschen.