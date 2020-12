Peiner erinnern am Candlelight-Day an alle gestorbenen Kinder

Frank O. Witt vom Evangelischen Trauerhaus des Kirchenkreises Peine beschreibt ein weit verbreitetes Gefühl: „Es fühlt sich nicht richtig an, wenn Kinder vor ihren Eltern sterben. Das soll eigentlich anders herum sein“. Genau dies mache es so furchtbar, wenn Eltern ihre Kinder bestatten müssten. Genau um dieses schwere und bedrückende Thema geht es beim weltweiten Candlelight-Day.

Frank O. Witt. Foto: Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Peine

Keine zentrale Feier

2020 wird wegen der Corona-Pandemie und der nicht absehbaren Entwicklung keine zentrale Gedenkfeier geben, wie sie in den letzten Jahren schon Tradition geworden war, wird Witt in der Mitteilung des Kirchenkreises zitiert. Aber: „Stattdessen laden wir alle Betroffenen im Peiner Land zu einem Gedenken von zuhause aus ein.“

Mit und füreinander beten

In Gedanken könnten so alle Eltern und Familien mit ihren Freunden Kontakt miteinander halten und als Zeichen der Verbundenheit untereinander eine Kerze anzünden, sie am Sonntag, 13. Dezember, ab 19 Uhr für eine Stunde ins Fenster stellen. Sie könnten auch miteinander und füreinander beten.

Immer im Dezember

Rund um die ganze Welt stellen Betroffene jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember jeweils um 19 Uhr Ortszeit für eine Stunde eine brennende Kerze ins Fenster, um ihrer eigenen Töchter und Söhne, Schwestern und Brüder, Enkel und Enkelinnen zu gedenken. So läuft am Candlelight-Day ein ganz besonderes Licht für 24 Stunden um die ganze Welt, so der Kirchenkreis Peine weiter.

Brücken schlagen

Dieses Licht stehe für all die Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt starben, für diejenigen, die durch Krankheit oder einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen wurden und solche, die ihrem Leben selbst ein Ende setzten, die durch Drogeneinfluss oder Gewalt starben. Es schlägt Brücken zwischen den Betroffenen, es wärmt und gibt Hoffnung, so der Kirchenkreis.

Möchten Sie ein kurzes Gebet zugeschickt bekommen? Dann nehmen Sie Kontakt auf mit dem Evangelischen Trauerhaus Peine, Frank O. Witt, (05171) 733488 , trauerhaus@kirche-peine.de; Katholische Kirche Peine, Petra Zappe, (05171) 700318 , petra.zappe@kath-kirche-peine.de; Selbsthilfegruppe „Lichtkinder“ der Hospizbewegung Peine, Ute Grüger, (05171) 989374 ; Selbsthilfegruppe „Trauernde Eltern“, Helga Löhr. red

