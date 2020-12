Neues Leben im Chinarestaurant Peking in Peine

Einiges vor hat Beytullah Akin mit dem Gebäudekomplex „ehemaliges China-Restaurant Peking /früheres Hotel Gambrinus “ am Schwarzen Weg/Lessingstraße in Peine: Der Geschäftsmann hat die Immobilie gekauft und will den Restaurantbereich weiterhin gastronomisch nutzen – entweder als türkisches Restaurant oder als Grillhaus (wie das in Groß Ilsede). Er habe bereits einen Koch aus der Türkei an der Hand, doch es gebe Probleme mit dem Visum, schildert Akin. Zudem warte er noch auf die Umbaugenehmigung der Kreisverwaltung für dieses Gebäude in Peine. Bis Jahresende habe sich das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ in das bisherige Hotel Gambrinus eingemietet. Im nächsten Jahr will Akin den Bereich anders nutzen – etwa als Büro/Wohnungen . In Groß Ilsede und Edemissen betreibt Akin bereits Grillhäuser (Imbiss mit Sitzgelegenheiten), in Peine eine Bäckerei.

Bis Ende Dezember hat Hannah-Sofie Springer (21) ihr „ Kulturzimmer “ in der Peiner City-Galerie, Glockenstraße 2, geöffnet: Rund 42 Künstler aus der Region präsentieren unter anderem Fotografien, Bilder und Puppen. Die Öffnungszeiten sind donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr. Dicht gemacht hat die Filiale der Kette „ CM Friseure “ in der Breiten Straße (Fußgängerzone) in Peine: Ein neuer Mieter für die Ladenfläche wird gesucht.