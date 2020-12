Drei Monate hat Hannah Springer Zeit bekommen. Drei Monate, in denen sie in der Peiner City-Galerie einen kleinen Laden betreiben darf. Seit Oktober präsentiert sie Kleinigkeiten und Kostbarkeiten, die direkt im Peiner Land entstanden sind.

Seit ihrer Kindheit ist die 21-jährige Studentin gerne kreativ. Sie malt, bastelt und näht. Vor sechs Jahren schloss sie sich dem Verein KIP-Kunst in Peine an, der gerade eine Jugendgruppe gründete. „Seitdem hat sich ein großes Netzwerk entwickelt, das mich mit anderen aus der Kunst- und der Kulturszene verbindet. Aber von außerhalb wurden wir nur zu Veranstaltungen wie der Kulturmeile wahrgenommen“, erzählt sie. Und gerade für jüngere Leute sei es schwer, bestehenden Netzwerke zu finden und daran anzuknüpfen. Als Mitglied des Jugendkulturbeirats setzt sie sich daher für ein größeres Jugendkulturangebot ein und beteiligte sich 2019 am Wettbewerb „Peine Popt Up!“. Ihre Idee: Die Peiner Kulturszene sollte sichtbar werden. Musiker und Autoren sollten eine Plattform bekommen, Kreative einen Ort, um ihre Werke zu verkaufen.

„Bei Kunst oder Künstlerszene denken viele an gemalte Bilder. Aber es gibt in Peine ganz, ganz viele Leute, die zum Beispiel schreiben, Musik machen, nähen oder Postkarten von Hand bedrucken. Und für eben die brauchen wir einen Ort, um sich zu zeigen“, sagt Springer, die aktuell Politikwissenschaften studiert und neben der Arbeit im Kulturzimmer an ihrer Bachelorarbeit schreibt. Ihr kleines Geschäft sollte ein Gegengewicht zu den Läden der bekannten Ketten werden, die es auch, und teilweise mit größerem Sortiment, in anderen Städten gibt. Neben dem Verkauf von handgefertigten Kleinigkeiten und Büchern von Peiner Autoren und Autorinnen wollte sie Lesungen und kleine Konzerte im Pop-up-Shop veranstalten. Ihr Konzept gewann den von der Sparkasse ausgeschriebnen Wettbewerb.

Seit Oktober steht sie dreimal in der Woche – Donnerstags, Freitags und Samstags – im Kulturzimmer. Parallel dazu präsentiert sie auf ihrem Instagram-Account kulturzimmer.peine regelmäßig Neuigkeiten und aktuelle Produkte.

Denn die ändern sich von Zeit zu Zeit: „Als ich wusste, dass es losgeht, habe ich einen Aufruf gestartet: Jeder, der ein Teil des Kulturzimmers sein möchte, konnte und kann sich einfach bewerben. So entstand ein vielfältiger Mix aus Schmuck, nachhaltigen Alltagshelfern wie handgefertigten Bienenwachstüchern und Trinkhalmen aus Glas, sowie Büchern.“

Handgemachte Geschenke

Besonders die individuellen Kuscheltiere seien im Augenblick sehr beliebt – als Weihnachtsgeschenk. Weihnachten war es auch, das sie bestärkte, ihren Laden trotz der steigenden Corona-Infektionen zu eröffnen. Gerade jetzt, wo es keine Weihnachts- und Kunsthandwerkermärkte gibt, gehöre das Kulturzimmer zu den wenigen Orten, an denen es handgemachte Kleinigkeiten und Kostbarkeiten gibt. „Jedes Geschenk, das hier gekauft wird, ist etwas besonderes. Es wurde bewusst für den Laden ausgewählt, manchmal sogar hergestellt. Oft sind es Unikate – und die Beschenkten erhalten ein echtes Stück aus Peine“, so Springer.

Von einigen Elementen ihrer ursprünglichen Idee musste sie sich allerdings trennen: Konzerte oder Lesungen sind derzeit nicht möglich. Aber auch dafür hat sich eine Lösung gefunden – ihr Laden ist die Bühne für einen Poetry-Slam. „Um den Kontakt untereinander zu vermeiden, finden die Aufnahmen vorab, getrennt voneinander, statt. Am 11. Dezember gibt es dann auf dem YouTube-Kanal von Junges Peine einen Stream, bei dem auch abgestimmt werden kann.“

Zum Konzept eines Pop-up-Shops gehört auch die geplante Schließung. Ende Dezember muss Hannah Springer die Schlüssel für die Räume abgeben. „Ein Geschäft auf Zeit kann aber auch zeigen, dass das Konzept funktioniert und weiter verfolgt werden sollte. Und auch wenn es manchmal anstrengend ist, alleine im Laden zu stehen – es wäre toll, wenn es mit dem Kulturzimmer weiter gehen könnte.“

Das „ Kulturzimmer “ in der Peiner City-Galerie, Glockenstraße 2, hat bis Ende Dezember geöffnet: donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr.