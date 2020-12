Wendeburg. Der 73-Jährige fuhr gegen ein geparktes Auto. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und ordnete die Entnahme einer Blutprobe an,

Mann fährt betrunken gegen Auto in Wendeburg

Ein 73-Jähriger ist am Mittwoch gegen 18.20 Uhr auf der Peiner Straße in Wendeburg mit seinem Auto gegen ein am Fahrbandrand abgestelltes Auto einer 37-Jährigen gefahren.

Die Polizei stellte den Führerschein des Mannes sicher

Laut Polizei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Schadenshöhe: mindestens 6.500 Euro. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

red