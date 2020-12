Peine. Die Tat hatte sich am Sonntagmorgen in einer Wohnung im Ort in der Region Hannover ereignet. Mittags folgte die Festnahme.

Versuchte Tötung in Uetze – Verdächtiger in Peine festgenommen

Die Polizei hat nach einem versuchten Tötungsdelikt in Uetze in der Region Hannover einen Tatverdächtigen in Peine festgenommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Hannover war es am Sonntagmorgen gegen 5.20 Uhr in einer Wohnung in Uetze zu der Tat gekommen.

Frau mit Schusswaffe verletzt

Ein 41 Jahre alter Mann hatte eine 45-Jährige mit einer Schusswaffe verletzt und war geflüchtet, berichtet die Polizei. Der Mann sollte zeitnah dem Haftrichter vorgeführt werden.

Festnahme am Mittag

Die Ermittlungen waren sofort aufgenommen und eine Fahndung nach dem flüchtigen Tatverdächtigen eingeleitet worden. Kurz nach 12 Uhr sei dann in Peine die Festnahme erfolgt.

red