Denstorfer Tankstellen-Räuber flüchten nach Wedtlenstedt

Der Tatort – die Star-Tankstelle in Denstorf an der Bundesstraße 1. Die Polizei sucht Zeugen des Raubüberfalls. Ein schwarz-oranges Motorrad spielt dabei eine Rolle.

Bei einem Überfall auf die Star-Tankstelle in Vechelde-Denstorf, Heerstraße (Bundesstraße 1), am Montag haben zwei maskierte Männer Bargeld gefordert – aber offenbar erfolglos. Laut Polizei flüchteten die Täter schließlich mit Zigaretten in bisher unbekannter Menge auf einem Motorrad zunächst in Richtung Wedtlenstedt. Das Motorrad hat nach Zeugenaussagen eine schwarz-orange Lackierung, vermutlich 125 Kubikzentimeter. Verletzt wurde bei dem Überfall offenbar niemand.

Polizeihubschrauber kreist über Denstorf und Wedtlenstedt

Die Polizei hatte sofort nach ihrer Alarmierung eine Fahndung gestartet, aus der Luft unterstützte ein Polizeihubschrauber die Suche. Am Abend musste Polizeisprecher Matthias Pintak jedoch melden, dass die Täter weiter flüchtig sind. Nun werden dringend Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden maskierten Männer gegen 15 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten die Herausgabe von Bargeld. „Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, soll ein Täter auf einen Gegenstand eingeschlagen haben“, so Pintak.

So werden die Tankstellen-Räuber von Denstorf beschrieben

Beide Männer sollen von schlanker Statur und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Täter 1: etwa 180 Zentimeter groß, dunkelblondes kurz geschorenes Haar; er trug eine bordeauxfarbene Kapuzenjacke, eine blaue Jogginghose mit Aufstickung des SC Barcelona, dunkle Schuhe, schwarze Handschuhe und im Gesicht eine „jig score Maske“, er hatte ein dunkle Nike-Tasche bei sich.

Täter 2: etwa 170 Zentimeter groß; er trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine schwarze Jogginghose mit der Aufschrift Juventus Turin, weiße Schuhe und eine schwarz-weiße Maske.

Die Polizei Peine sucht Zeugen

Zur Schadenshöhe konnte Polizeisprecher Pintak am Montag noch keine konkreten Angaben machen. Offen blieb auch, ob die Räuber bewaffnet waren.

Zeugen melden sich im Kommissariat in Peine: (05171) 9990.