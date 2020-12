Tankstelle in Denstorf erneut Opfer Krimineller

Nur zwei Tage nach dem Überfall ist die Star-Tankstelle in der Heerstraße (Bundesstraße 1) in Vechelde-Denstorf erneut Ziel eines Kriminellen geworden.

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr eine Glasscheibe und gelangte so in die Tankstelle. Laut Polizei stahl er Zigaretten in bisher unbekannter Anzahl. Erst am Montag, 14. Dezember, wurde die Tankstelle überfallen. Auch hier war die Beute Zigaretten. Die Täter flüchteten auf einem Motorrad. Unsere Zeitung berichtete.

Wer hat etwas mitbekommen?

Auch diesmal konnte der Täter flüchten und wird wie folgt beschrieben: männlich, ungefähr 1,80 Meter groß, mit einem dunklen Oberteil und einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite bekleidet.

Die Schadenshöhe beträgt mindestens 5000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

