Ein Täter hat in der Schützenstraße in Bülten am Mittwoch zwischen 1 und 6 Uhr Bargeld und Zigaretten gestohlen – eine mögliche Sprengung im Bereich des Auswurfschachtes, um an die Beute zu gelangen, kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Es entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Hinweise an die Polizei unter (05171) 9990.

red