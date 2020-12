Kleine Geschenke mit Edemisser Bezug

Edemissen einst und jetzt - ein Blick auf den alten Hof Am Pfarrgarten.

Edemissen. Der Heimatverein Edemissen bietet kleine Geschenke mit heimatlichem Bezug an. Sie können beim Vorsitzenden des Vereins bestellt werden.

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, in Anbetracht geschlossener Geschäfte aber keines kaufen kann, „da können wir helfen“, sagt Reinhard Bartels, Vorsitzender des Heimat- und Archivvereins Edemissen. Bei ihm können „kleine Geschenke mit heimatlichem Bezug“ bestellt werden: Jahreskalender für 2021, die Bücher „Edemissen – zu Hause im Grünen“ mit 140 Seiten Informationen und Bilder aus allen Orten der Gemeinde Edemissen, „Archivbilder – Die Gemeinde Edemissen“, „Edemissen in alten Ansichten“ wie auch „Edemissen – Wohlfühlgemeinde“. Und auch der virtuelle Rundgang durch den Zehntspeicher ist zu haben, ein sechsminütiges Video mit Text in Platt- und Hochdeutsch.

