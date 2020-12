Im Winter hat es auch in Lengede in den vergangenen Jahren geschneit. An Weihnachten blieb der Schnee hingegen lange Zeit aus (Archivfoto).

So sieht’s aus mit der „Weißen Weihnacht“ in Lengede dieses Jahr

Für das Wetter in unserer Zeitung, speziell das aus Lengede, ist Dr. Olaf Schulze zuständig, der in Frankfurt beim Deutschen Wetterdienst (DWD) arbeitet. Er betreibt in Lengede auch eine private Wetterstation mit professionellen Geräten. Wir fragten ihn schon vor Wochen, wie es mit der Chance auf eine „Weiße Weihnacht“ in Lengede aussieht.

So früh wollte das der Lengeder Wettermann nicht beantworten, denn das sei seriös einfach nicht möglich. Alles andere, auch die vielen Angebote, die es inzwischen überall für entsprechende Berechnungen gibt, seien wissenschaftlich schon unseriös.

Statistik macht wenig Hoffnung auf "Weiße Weihnachten"

Olaf Schulze hielt sich daher zunächst zurück und lieferte seine Prognose erst „kurz vor dem vierten Advent“ exklusiv an unsere Zeitung. Und dabei blieb es nicht. Der Leiter des Referates Messnetze beim DWD lieferte gleich noch einige Daten mit: „Schneehöhen und Temperaturen über Weihnachten seit 1984 in Lengede.“

Um das Fazit von vergangener Woche gleich vorweg zu nehmen: „Die Statistik macht wenig Hoffnung, die Wetterlage auch nicht“, schrieb uns Olaf Schulze am 17. Dezember.

Das Weihnachts-Wetter in Lengede seit 1984. Foto: Jürgen Runo

Mit etwas Glück sind Weihnachtstage "weiß angehaucht"

Am 21. Dezember, also am Montag, schob er dann aber nach, dass es einen Temperatursturz an Heiligabend geben werde. Das bringe zwar zunächst nur Regen. Aber gerade abends könne daraus Schnee werden

„Viel Schnee wird es zwar nicht mehr geben, aber zumindest dürften die Weihnachtsfeiertage weiß angehaucht sein“, ergänzte Olaf Schulze. Am Ende bleibe auch das eine Prognose, aber die Wahrscheinlichkeit sei deutlich gestiegen. Also wird aus grün eventuell doch weiß in Lengede am Donnerstag, 24. Dezember, und in den Tagen danach!

Die jüngste richtige "Weiße Weihnacht" gab es 2010

Eine Schneedecke an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen habe es in Lengede immer mal wieder gegeben, blickt der Wetterexperte zurück, „statistisch jedoch nur an drei Weihnachten in zehn Jahren“. Heiligabend sei Schnee sogar noch etwas seltener gewesen bisher.

Die jüngste richtige „Weiße Weihnacht“ habe es 2010 gegeben. „Damals lagen von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtstag 10 bis 11 Zentimeter Schnee. Die höchste Schneedecke der letzten 36 Jahre wurde am ersten Weihnachtstag 1993 mit 13 Zentimeter gemessen“, führt Olaf Schulze weiter aus. Am kältesten sei es 1996 mit bis zu minus 12,8 Grad gewesen.

Hier geht's zur interaktiven Karte: Wann gab es in Ihrem Ort weiße Weihnachten?

Sieben von zehn Weihnachten sind grün statt weiß

Die viel zitierte, gewünschte und wohl stets erhoffte „Weiße Weihnacht“ sei eher die Ausnahme. In der Regel seien nach der Statistik sieben von zehn Jahren grün statt weiß. Manchmal sei es sogar richtig warm gewesen, so 2015 mit 16 Grad, gemessen an der Meteorologischen Station in Lengede.

Klimatologisch seien „Grüne Weihnachten“ durch das typische Weihnachtstauwetter charakterisiert. Das sei eine Folge der atlantischen Tiefdruckgebiete, die sich gerade Ende Dezember durchsetzten. Die zuvor eingeflossene kalte Luftmasse werde dabei durch mildere Meeresluft verdrängt.

Schneedecken sind die Ausnahmen

„Meteorologisch betrachtet gibt es im Advent häufig eine Phase, bei der sich in höheren Luftschichten ein Tiefdruckgebiet über Mitteleuropa einnistet und wie ein Staubsauger kalte Luft aus polaren Breiten zu uns leitet“, erklärt Olaf Schulze.

Dieser „Höhentrog“ fülle sich jedoch mit der Zeit auf und verschwinde. Dann folge das bei uns meistens bekannte typische Wetter für gleich mehrere Wochen. Und dann noch einmal wirklich amtlich für alle Wettervisionäre: „Genau das passiert sehr häufig in der Weihnachtswoche, daher sind grüne Weihnachten die Regel und eine Schneedecke die Ausnahme.“

Mit etwas Glück könnte es, nach dem Regen tagsüber, abends schneien

Schon vor gut einer Woche prognostizierte Olaf Schulze aber doch im Detail, dass es in diesem Jahr eine Ausnahme geben könne, weil sich die Westlage zu Weihnachten verabschiede. Die Prognose habe Tiefdruckgebiete gezeigt, die ab Heiligabend wetterbestimmend werden. Und: „Für den 24.12. zeigen mehrere Vorhersagemodelle nach einem regnerischen Tagesverlauf abends Schnellfall.“ Na, also…!

Für die Weihnachtsnacht rechnete Olaf Schulze vor gut einer Woche mit Temperaturen um null Grad und eben Schnee. Dieser könnte am ersten Weihnachtstag sogar liegen bleiben, da immer wieder mit Schnee- oder Graupelschauern zu rechnen sei. Am zweiten Weihnachtsfeiertag könne es noch kälter werden und auch Schnee geben.

Restunsicherheit bei Prognosen

Zur Wahrscheinlichkeit seiner Prognose für Lengede führt der Wetterfachmann aus: „Ich habe drei gute Vorhersagemodelle zur Hand, die die gleiche Tendenz zeigen.“ Eine Restunsicherheit bleibe jedoch, da bei einem Wechsel der Großwetterlage die Lage der Tiefdruckgebiete über sieben Tage im Voraus nicht mit letzter Sicherheit prognostizierbar sei.

Olaf Schulze fasste vor gut einer Woche zusammen: „Zwischen dem letzten Adventswochenende und Heiligabend liegen zwar noch vier Tage, aber die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachtsfeiertage ist diesmal recht hoch. Nach der Statistik wären wir sowieso wieder dran!“