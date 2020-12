Silvester in Peine - die Stadt verbietet Böller und Raketen

Peine. Die Verbote gelten für bestimmte Straßen und Viertel. Appell an alle Peiner Bürger: Halten Sie sich an die Corona-Regeln!

Alle Jahre wieder weist die Stadtverwaltung Peine vor dem Jahreswechsel auf spezielle Feuerwerks-Verbote und die besonderen Vorschriften nach dem Sprengstoffgesetz hin. In diesem Jahr sorgt die Corona-Pandemie für eine besondere Verschärfung.

Zwar hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg Mitte Dezember das generelle Feuerwerksverbot des Landes Niedersachsen aufgehoben, aber die Stadt Peine hat nun spezielle Verbote per Allgemeinverfügung erlassen: Ein absolutes Böllerverbot besteht auf der Straße Fritz-Stegen-Allee zwischen der Wiesenstraße und der Straße Am VfB-Platz. "Das Verbot soll die Tiere im dortigen Tierheim vor Lärm und Lichteffekten von Feuerwerkskörpern schützen", erläutert Stadtsprecherin Petra Neumann. Diese Allgemeinverfügung gilt vom 31. Dezember, 0 Uhr, bis zum 1. Januar 2021, 24 Uhr.

Corona-Gefahr: Ansammlungen auf den Straßen in Peine vermeiden

Die Stadt Peine appelliert eindringlich an alle Einwohner der Stadt und auch in den Ortsteilen, sich strikt an die vom Land Niedersachsen erlassenen Corona-Regeln in der Silvesternacht zu halten. "Insbesondere sind Ansammlungen von Menschen zu verhindern", betont Neumann. Wer die Regeln einhalte, leiste damit aktiv seinen individuellen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus.

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern ist in diesem Jahr aufgrund der bundesgesetzlichen Regelung zwar verboten, das Abbrennen jedoch generell nicht. Allerdings gelten auch für die Peiner, die Feuerwerkskörper aus Vorjahren aufbewahrt haben, zwingend einzuhaltende Bestimmungen. Demnach ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von lärm- und brandempfindlichen Gebäuden verboten. Darunter fallen besonders Krankenhäuser, Kirchen, Kinderheime, Altenheime und Fachwerkhäuser allgemein sowie vergleichbare Häuser wie etwa Stallungen oder Schuppen. Wegen der möglichen Brandgefahren ist bei Fachwerkhäusern sowie bei vergleichbaren Häusern bei handgeworfenen pyrotechnischen Gegenständen ein Sicherheitsabstand von 40 Metern einzuhalten. Bei hochsteigenden Feuerwerksraketen beträgt der Mindestabstand 100 Meter.

Stadt: Achtung vor landwirtschaftlichen Betrieben

Das bedeutet in Peine: In den Straßenzügen Damm, Kniepenburg, Schlossstraße, Rosenthaler Straße, Marktplatz und Rosenhagen dürfen keine pyrotechnischen Gegenstände gezündet werden - lediglich handgeworfene pyrotechnische Gegenstände mit entsprechendem Sicherheitsabstand.

Die Stadtverwaltung fordert außerdem dazu auf, auf landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung sowie auf Hobbytierhalter besondere Rücksicht zu nehmen. Die Gefahr: Im Freien gelagertes Futter oder Einstreu könnte durch Feuerwerkskörper entzündet werden. Deshalb gilt auch hier: Beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist Abstand zu solchen Materialien einzuhalten - 40 Meter bei handgeworfenen sowie 100 Meter bei hochsteigenden pyrotechnischen Gegenständen. Gleiches gilt für das Verwenden von Feuerwerkskörpern in der Nähe von Orten mit brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffen, beispielsweise Tankstellen oder Flüssiggastanks.

"Polen-Böller" sind verboten in Peine

Für den Fall, dass trotz des Verkaufsverbots Feuerwerkskörper gezündet werden, sind folgende Verwendungs- und Sicherheitshinweise für die „Restbestände aus Vorjahren“ zu beachten: Es dürfen nur solche Feuerwerkskörper von volljährigen Personen entzündet werden, die eine aufgedruckte CE-Kennzeichnung und eine Zulassungsnummer einer in der Europäischen Union ansässigen Stelle haben. Die Feuerwerkskörper müssen außerdem eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache aufweisen.

Das Abbrennen sogenannter "Polen-Böller" aus Restbeständen ist verboten. "Sie gefährden damit sich und ihre Mitbürger", heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Hobby-Feuerwerker, die der aktuellen Lage zum Trotz nicht auf eine "knallige" Begrüßung des neuen Jahres verzichten wollen, sollten nicht nur die Vorschriften beachten, sondern auch die möglichen Konsequenzen. Denn nach dem Gesetz ist im Falle eines Brandes derjenige verantwortlich, der den Feuerwerkskörper gezündet hat - selbst bei Einhaltung der genannten Mindestabstände.