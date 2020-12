Peine. In einem anderen Fall besprühen bislang Unbekannte rote Graffiti auf Verteilerkästen in Peine.

Berauschter Autofahrer kollidiert in Ilsede mit einer Mauer

Ein 19-jähriger PKW-Fahrer ist am Dienstagabend um kurz nach 22 Uhr in der Straße "Am Breiten Tor" aus derzeit unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf prallte er gegen eine Mauer und verursachte einen Schaden, schreibt die Polizei. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei veranlasste, dass bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Sachbeschädigung durch Graffiti in Peine

Zwischen 13 und 14.30 Uhr haben am Montag bislang Unbekannte in der Schmedenstedter Straße zwei Verteilerkästen mit diversen roten Graffiti beschmiert und hierdurch einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursacht. Zeugenhinweise an die Polizei Peine unter (05171) 9990.

