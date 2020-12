Vechelder Rewe-Markt – Umzug verzögert sich um drei Monate

Das große Umräumen bei Rewe in Vechelde muss noch warten: Erst im April kann der Supermarkt-Gigant mit seinem Zeltverkauf beginnen – er ist ein wichtiger Baustein beim zehn Millionen Euro teuren Umbau des Einkaufszentrums in der Peiner Ostkreisgemeinde.

Rewe-Gebäude 40 Jahre alt

Denn mit dem Verkauf in dem klimatisierten Zelt beginnt der Abriss des rund 40 Jahre alten Rewe-Hauptmarkts mitsamt Nebengebäuden – unter anderem des jetzigen provisorischen Rewe-Getränkemarkts und der ehemaligen Apotheke. An die gleiche Stelle setzt die „Beermann Immobilienverwaltung“ mit Sitz in Bad Salzuflen als Eigentümerin des Einkaufszentrums und Investor ein modernes energiesparenden Gebäudes mit mit dem Rewe-Hauptmarkt und dem Rewe-Getränkemarkt unter einem Dach. „12 bis 16 Monate“, blickt Ralf Keffel, Rewe-Vertriebsleiter der Region Nord, voraus, werde der Abriss und Neubau dauern: „Wenn wir von 14 Monaten ausgehen, könnten wir vielleicht im Frühjahr 2022 eröffnen“, hofft der Bodenstedter. Klar ist also: Das lukrative Weihnachtsgeschäft findet bei Rewe in Vechelde im nächsten Jahr im Zelt statt.

Rewe-Zelt in Vechelde brauchte Baugenehmigung

Ursprünglich sollte der Zeltverkauf bereits am 10. Januar beginnen. „Wir haben die Baugenehmigung für das Zelt aber erst jetzt vom Landkreis Peine erhalten“, berichtet Keffel – Corona-bedingt sei es zu der Verzögerung gekommen, da könne man in diesem Prozess mit vielen Beteiligten „niemandem einen Vorwurf“ machen. Eine Baugenehmigung für ein Zelt? Ja, denn dabei handelt es sich schon fast um ein gebäudeähnliches Vorhaben, für das auch verschiedene Leitungen (Strom, Wasser, Abwasser) sowie 40, 50 Parkplätze erforderlich sind. Aufgebaut wird das Zelt ganz in der Nähe in Vechelde auf einer gemeindeeigenen Fläche an der Niemodlinstraße/Verlängerung Am Mühlenberg mit einer Verkaufsfläche von 845 Quadratmetern. Knapp 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben dagegen zurzeit der Rewe-Hauptmarkt und der Rewe-Getränke – das bedeutet: „Wir werden uns im Zelt mit weniger Sortiment begnügen müssen“, kündigen Keffel und Patrick Falke (29), Leiter des Vechelder Rewe-Markts, an.

So werde es im Zelt keine Fleischereiabteilung an der Theke, sondern nur als Selbstbedienung geben, auch das Randsortiment werde verringert. Keffel ist sich aber sicher: „Unsere Kunden werden überrascht sein, wieviel wir auf 845 Quadratmeter unterbringen – von Getränken über Molkereiprodukte bis hin zu Obst, Gemüse und Brot.“ Am Samstag, 10. April, soll der letzte Verkaufstag im jetzigen Rewe-Hauptmarkt und Rewe-Getränkemarkt sein; für Donnerstag, 15. April, ist der erste Tag im Zelt geplant. Dazwischen heißt es für die Supermarktmitarbeiter und eine Fremdfirma: umräumen, Kisten schleppen. Im Neubau wird Rewe etwa 3000 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, also rund 1000 mehr als jetzt (zurzeit 18.000, 19.000 verschiedene Artikel). Zurzeit beschäftigt Rewe in seinen beiden Märkten in Vechelde insgesamt rund 70 Mitarbeiter. „Mit dem Einzug in das neue Domizil werden wir ein Stück weit aufstocken“, ist sich Keffel sicher.

Der Mietvertrag des Supermarkt-Giganten für den Neubau dürfte über 15 oder 20 Jahre laufen – es ist also eindeutiges Bekenntnis zu Vechelde. „Er ist unser umsatzstärkste Markt in der Region Hannover/Braunschweig“, setzt der 58-Jährige hinzu. Zusammen mit Rewe ziehen auch die Schneiderei, Toto-Lotto und Bäckerei aus diesem abzureißenden Gebäude vorübergehend um – und zwar in einen Container vor dem Rewe-Zelt. Auch sie werden dann im Neubau wieder mit im Boot sitzen.

Das Kapitel Rewe ist der zweite und letzte Bauabschnitt beim Umbau des Vechelder Einkaufszentrums: Der erste ist abgeschlossen – dabei sind die Phönix-Apotheke, „Ernsting’s family“, „Fressnapf“ sowie „Öffentliche Versicherung“ und „BS Energy“ in ein gemeinsames neues Geschäftshaus im Einkaufszentrum gezogen.