Steakmesser-Attacke in Peine - 18-Jähriger angeklagt

Vor dem Landgericht in Hildesheim muss sich ein 18-Jähriger aus Peine wegen einer Messerattacke verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm versuchten Totschlag zur Last.

Die Tat passierte am Abend des Montags, 28. September, kurz vor 21 Uhr auf der Straße „Am Bauhof“ in einem zentralen Wohnviertel in Peine: Zwei junge Männer, 18 und 20 Jahre alt, hatten sich dort verabredet, um sich über frühere Streitigkeiten auszusprechen. Doch dann gerieten sie wieder in Streit. Schließlich stach der 18-Jährige mit einem Steakmesser auf seinen Kontrahenten ein - der 20-Jährige brach mit einer 11 Zentimeter tiefen Stichverletzung im Oberkörper zusammen und musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen später im Krankenhaus notoperiert werden.

Der mutmaßliche Täter hatte zunächst die Flucht ergriffen, ohne sich weiter um das Opfer zu kümmern. Die Polizei konnte ihn aber schon wenig später aufgrund von Zeugenaussagen festnehmen. Zeugen waren es auch, die den Verletzten versorgt haben, bis die Rettungskräfte am Tatort eintrafen, so die Ermittlungen.

Seither sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft, und nun muss er sich vor der Jugendkammer des Landgerichts in Hildesheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt dem 18-Jährigen in der Anklage versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last.

Anklage: Tödliche Verletzungen in Kauf genommen

Wie die weiteren Ermittlungen der Peiner Polizei und der Staatsanwaltschaft ergeben haben, ist es zu der blutigen Eskalation des Streitgesprächs gekommen, nachdem die Freundin des nun Angeklagten offenbar aufgrund von Beleidigungen in ein Handgemenge mit dem 20-Jährigen geraten war. In dieser Situation soll der 18-Jährige den Entschluss gefasst haben, seinen Kontrahenten "abzustrafen".

"Er soll zunächst gesagt haben, dass er ihn absteche und im sodann einen Stich mit dem Messer in die Brust versetzt haben", so die Anklage. Und dabei soll er tödliche Verletzungen zumindest in Kauf genommen haben.

„Es ist purer Zufall, ob nach einem Messerstich jemand tot ist oder nicht“

Nach dem Messerstich hatte die Peiner Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft gemäß gängiger Praxis zunächst wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Denn bisher wurde eine solche Tat in der Regel erst bei einem Todesfall als Totschlag oder Mord bewertet und verfolgt. Angesichts einer Häufung blutiger Messerattacken in der jüngeren Vergangenheit aber ist diese Unterscheidung bei Polizeiexperten und Juristen schon länger umstritten.

Ein gezielter Messerstich müsse generell als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft werden. „Es ist purer Zufall, ob nach einem Messerstich jemand tot ist oder nicht“, argumentiert die Polizeigewerkschaft. Vor diesem Hintergrund wurde auch der Peiner Fall schon in den ersten Tagen der Ermittlungen wegen der Schwere der Tat von Körperverletzung auf versuchten Totschlag hochgestuft.

Prozessauftakt vor der Strafkammer 11 als Jugendkammer im Landgericht Hildesheim, Kaiserstraße 60, ist am Freitag, 22. Januar, 9 Uhr; Saal 134. Nach Angaben von Landgerichtssprecher Steffen Kumme ist zunächst ein Fortsetzungstermin anberaumt: Freitag, 29. Januar, ebenfalls 9 Uhr im Saal 134.

Mehr dazu: „Versuchter Totschlag“ in Peine – 18-Jähriger in U-Haft