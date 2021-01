Das Peiner Corona-Testzentrum zieht in der Stadt um

Das Corona-Testzentrum des Landkreis-Gesundheitsamtes zieht in dieser Woche vom ehemaligen Werksgasthaus innerhalb der Stadt Peine um. Es befindet sich ab Donnerstag, 7. Januar, im städtischen Unternehmenspark (UPP) an der Woltorfer Straße 77 h (Halle H) in Peine, neben der Aula des Gymnasiums am Silberkamp. Das teilte Landkreissprecherin Katja Schröder am Dienstag mit.

Das Testzentrum wird den Angaben zufolge in der Woche täglich am Vormittag geöffnet. Die Dauer der Öffnung variiert je nach Bedarf. Eine Terminvereinbarung über das Gesundheitsamt Peine ist zwingend erforderlich. An den Wochenenden öffnet das Testzentrum nur in Sonderfällen nach individueller Absprache.

Die Stadt Peine benötigt das Werksgasthaus selbst

„Der Umzug aus den Räumlichkeiten im ehemaligen Werksgasthaus in Peine ist erforderlich geworden, weil die Stadt Peine das Gebäude selbst für eigene Zwecke benötigt“, erläutert Erster Kreisrat Henning Heiß, Leiter des Krisenstabes.

So arbeitet das Testzentrum, so arbeiten die Hausärzte

Die Zuständigkeiten und Abläufe ändern sich auch nach dem Umzug des Testzentrums nicht. Dr. Agnieszka Opiela, Leiterin des Gesundheitsamtes, erläutert: „Im Testzentrum werden in erster Linie Abstriche bei Personen genommen, die als Kontaktpersonen zu Covid-Erkrankten Symptome entwickeln. Bei Personen mit einem positiven Schnelltest-Ergebnis, wird der Befund nach entsprechender Terminvereinbarung über das Gesundheitsamt durch eine PCR-Testung überprüft.“ „Für alle symptomatischen Patienten sind die Hausärzte zuständig. Sie entscheiden bei wem eine Abstrich-Untersuchung empfehlenswert ist und führen diese in der Regel auch selber durch oder kooperieren mit einer anderen Praxis.“

Weitere Fragen werden am Corona-Bürgertelefon der Peiner Landkreisverwaltung beantwortet: (05171) 401-9000.