Die ersten Peiner sind gegen Corona geimpft

An diesem Dienstag, 5. Januar, hat die Impfung gegen das Corona-Virus auch im Landkreis Peine begonnen. Zunächst werden, wie angekündigt, Senioren und das Personal in Pflegeheimen geimpft.

Am ersten Impftag waren zwei mobile Impfteams im Einsatz. Sie besuchten zwei Altenpflegeheim in Edemissen und Hohenhameln.

Der Leiter des Peiner Corona-Krisenstabes, Erster Kreisrat Henning Heiß, zog am Nachmittag eine positive Bilanz: „Der Impfstart ist gut verlaufen. Bereits an diesem ersten Tag konnten die beiden Impfteams bis zum Mittag 98 Personen impfen.“

Geplant sind in dieser Woche Impfungen in insgesamt acht Einrichtungen im Landkreisgebiet, so Kreissprecherin Katja Schröder zum weiteren Vorgehen. Weitere Altenpflegeheime im Landkreis Peine sollen dann Schritt für Schritt folgen.

Der Landkreis Peine hatte, wie berichtet, am gestrigen Montag in einer ersten Charge, die vom Land zugeteilt wird, rund 1000 Impfdosen erhalten.

Der Starttermin im Peiner Impfzentrum ist noch offen

Wann im Impfzentrum im Unternehmenspark der Stadt an der Woltorfer Straße in Peine direkt die ersten Personen geimpft werden können, hängt von der Lieferung des weiteren Impfstoffes ab. Über das weitere Verfahren und Termine wird der Landkreis Peine gesondert informieren.

