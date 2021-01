Volksbank-Chef Honrath konzentriert sich wieder ganz auf Peine

Der Leiter der BraWo-Direktion Peine, Stefan Honrath (links), der von August bis Jahresende die Direktion Salzgitter kommissarisch geleitet hat, übergibt den Staffelstab für Salzgitter an die neue Leiterin Nicole Mölling. Rechts im Bild BraWo-Vorstandsmitglied Mark Uhde.

Seit August 2020 hatte der Leiter der Volksbank-BraWo-Direktion Peine, Stefan Honrath, parallel zu seiner eigentlichen Aufgabe die kommissarische Leitung der Direktion Salzgitter inne. Mit der endgültigen Besetzung der Leitungsstelle in Salzgitter ist Honrath nun wieder ausschließlich für das Peiner Land zuständig. Die neue Leiterin der Direktion Salzgitter ist Nicole Mölling, zuletzt Senior Managerin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC in Hannover.

BraWo-Vorstandsmitglied Mark Uhde dankte Honrath für dessen Einsatz in Salzgitter. Honrath bilanziert die Zeit als Gewinn: „Natürlich war die Belastung durch die Doppelaufgabe erheblich. Aber ich habe auf diese Weise innerhalb kürzester Zeit sehr viele interessante Menschen in Salzgitter kennengelernt und werde von diesen Kontakten auch in Peine profitieren.“

Eines der Ergebnisse aus der Doppelfunktion sei zum Beispiel eine gemeinsame Online-Veranstaltung von Wirtschaftsvereinigung Salzgitter, Industrie- und Wirtschaftsverein für Peine und Umgebung und der Volksbank BraWo in der vergangenen Woche gewesen.

„So ist auch eine Verbindung zwischen zwei Verbänden der Wirtschaft geknüpft worden, die es ansonsten wohl nicht gegeben hätte“, so Honrath. Honrath ist vielen Peiner auch als Vorstandsmitglied der Kaufmannsgilde zu Peine von 1652 bekannt. Außerdem ist er ein aktiver Anhänger des Peiner Freischießens.