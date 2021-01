So kam die IGS Lengede durch den zweiten Lockdown

Auch die jüngsten Schüler an der IGS Lengede mussten lernen, wie Home Schooling geht. Foto: IGS Lengede Es wurde nicht nur online gelernt, auch eine Online-Weihnachtsfeier bot die IGS Lengede ihren Schüler und Schülerinnen an.

In der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien war wieder Home Schooling angesagt. Das Land Niedersachsen hatte die Schulpflicht aufgehoben und allen Eltern geraten, ihre Kinder zuhause zu behalten. Die IGS Lengede fasst aus ihrer Sicht zusammen, wie sie den zweiten Lockdown, vor der inzwischen vollzogenen Verlängerung, gestemmt hat.

„An der IGS Lengede waren zu Wochenbeginn die Klassen bereits zur Hälfte geleert“, erläutert Schulleiter Jan-Peter Braun. Dienstag waren dann nur noch wenige Kinder und Jugendliche in der Schule. Ab Mittwoch sei die Schule fast ganz leer gewesen. Unterricht habe dennoch stattgefunden. „Bereits ab Montag sind wir vollständig auf unser digitales Lernmanagementsystem umgestiegen“, so der stellvertretende Schulleiter Hans Knobel. Da an der IGS Lengede von Jahrgang 5 bis 13 alle Schülerinnen und Schüler auch im Präsenzunterricht täglich mit einem schülereigenen digitalen Endgerät (Tablet, Notebook) arbeiten, sei der Umstieg reibungslos verlaufen, so der Direktor-Stellvertreter.

„Besonders wichtig ist für uns eine zeitnahe Evaluation der erneuten Home-Schooling-Phase gewesen“, so die für die Koordinierung und Weiterentwicklung des digital gestützten Lehrens und Lernens zuständige Didaktische Leiterin, Kerstin Jasper. So habe man am vierten Tag des Online-Unterrichts die 1050 Schüler anonym befragt. Die Ergebnisse seien bereits ausgewertet und allen Lehrkräften zur Verfügung gestellt worden. Das Schulleitungsteam arbeitet dann daran, auf der Grundlage der Befragungsergebnisse Handlungsempfehlungen für die 100 an der Schule unterrichtenden Lehrkräfte zu erstellen.

„Die von den Schülern rückgemeldeten Stärken müssen beibehalten werden, die Verbesserungsanregungen müssen reflektiert und zu Beginn des neuen Jahres umgesetzt werden“, so Jasper. Dieses betreffe unter anderem die Bereiche Evaluation der Aufgabenmenge, die Erhöhung des individuellen Feedbacks zu bearbeiteten Aufgaben, häufigeres kollaboratives Arbeiten sowie konsequente und konsistente Nutzung bestimmter Funktionen des Lernmanagementsystems durch alle Lehrkräfte.

Die IGS Lengede übermittelte auch einige Zitate von Eltern und Schülern: Claudia Benra (Mutter 5c): „In der Zeit als Nike in häuslicher Quarantäne war, wurde sie öfter dem Unterricht in der Schule zugeschaltet. Das haben Nike und wir Eltern als sehr positiv empfunden. Denn so war Nike im engen Kontakt zu Lehrern und Mitschülern. Sie konnte Fragen stellen, mitmachen und mitlachen. Schwierige Diskussionen zu Hause, wie zum Beispiel, welche Aufgaben wann und wie zu bearbeiten sind, gab es in dieser Zeit nicht.“ Kerstin Lüddecke (Mutter 7e): „Wir alle sind sehr froh, dass die IGS derart fortschrittlich ist und bereits weit vor dem ersten Lockdown die Schüler Schritt für Schritt auf digitales Lernen vorbereitet hat. Unser Sohn ist mit seinen 12 Jahren seinen Eltern schon weit überlegen, was den Umgang mit der digitalen Welt angeht.“

Annabell Schunk (Mutter 5e): „Homeschooling ist eine echte Herausforderung, vor allem mit Baby, Kleinkind und zwei Schülern. Ein großes Lob möchte ich an die Lehrer und die Schulleitung aussprechen. Wir sind häufig und gut informiert, die Lehrer sind zeitnah erreichbar und unterstützen die Kinder, außerdem finde ich das Material gut und abwechslungsreich vorbereitet. Sie machen einen tollen Job.“ Jarne (Schüler 5e): „Homeschooling ist sehr schwer, weil manche Lehrer sehr viel schicken und man manche Sachen noch nicht ganz versteht und deswegen länger sitzen muss. Aber das Beste am Homeschooling ist Mamas Versorgung mit einem Apfel, Tee, Mandeln und Schokokuss.“

