Peine im Lockdown: "Wir müssen durchhalten"

Nach den Corona-Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz vom Dienstag wird der Lockdown bis Ende Januar längert und verschärft. Die Regeln zur weiteren Kontaktbeschränkung und Schließung von Läden und Einrichtungen sind einheitlich. Hinsichtlich Schulunterricht und Beschränkungen in Hotspots haben die Länder indes Gestaltungsspielraum - die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen steht noch aus.

In ersten Reaktionen in Stadt und Landkreis Peine vom Mittwoch wird die Lockdown-Verlängerung als notwendig erachtet und begrüßt. So erklärt der Leiter des Peiner Corona-Krisenstabes, Erster Kreisrat Henning Heiß: "Die beschlossenen Maßnahmen halte ich für sinnvoll." Eine detaillierte Einschätzung durch den Krisenstab sei allerdings erst möglich, wenn die neue Corona-Verordnung des Landes vorliege.

Henning Heiß: Wir befinden uns tief im Pandemiegeschehen

Aber Heiß gibt zu bedenken: "Auch wenn der Wert der 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Peine derzeit moderat ist, sind die Fallzahlen landes- und bundesweit sehr hoch. Zudem zeigt die Anzahl der täglich Verstorbenen, dass wir uns nach wie vor tief im Pandemiegeschehen befinden."

Der Peiner Inzidenzwert (Neuinfektionen in der Zeitspanne von 7 Tagen je 100.000 Einwohner), der täglich vom Landesgesundheitsamt festgestellt wird, ist mit Stand Mittwoch wieder deutlich angestiegen auf 97,2. Erst ab einem Wert unter 50 gilt das Infektionsgeschehen als so weit beherrschbar, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert wird.

Klaus Saemann: Halten Sie sich an die Regeln!

Der Peiner Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) will die Corona-Maßnahmen strikt umsetzen. Und er appelliert an die Bevölkerung: "Bitte helfen Sie weiter solidarisch mit! Bitte halten Sie sich an die Regeln! Nur so kann es gelingen, die gefährlichen Infektionsketten zu stören, deutlich zu verlangsamen oder im besten Fall zu unterbrechen. Es muss unser oberstes Interesse sein, die Ansteckungsrisiken zu verringern und Infektionen zu vermeiden."

Im Peiner Rathaus gehe man davon aus, so Stadtsprecherin Petra Neumann auf Nachfrage unserer Zeitung, "dass sich die Bundeskanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Landesregierungen den Schritt zu den verlängerten und verstärkten Einschränkungen sicherlich nicht leicht gemacht hat und schlussendlich zum Wohle unser aller Gesundheit handeln." Es gelte nun, die aus dem Beschluss der Telefonkonferenz resultierenden Landesregelung abzuwarten und diese dann strikt in allen betroffenen Bereichen umzusetzen.

Bürgermeister Saemann sagte weiter, er hoffe auf eine baldige Rückkehr zur Normalität: "Ich bin nach wie vor zuversichtlich, wenn wir uns alle an die Vorgaben halten und die Verhaltensregeln streng einhalten, werden sich in Kombination mit den jetzt beginnenden Impfungen die positiven Auswirkungen bald zeigen.“

Stefan Honrath: Für viele Händler wird es sehr ernst

Für den Peiner Einzelhandel sagte Stefan Honrath, Vorstand der Kaufmannsgilde zu Peine von 1652: "Die Verlängerung kommt nicht überraschend, die meisten haben das schon vorhergesehen. Angesichts der Inzidenz-Zahlen war das zu erwarten." Es seien zwar noch keine Unternehmenspleiten bekannt, aber, so Honrath weiter, "es wird jetzt für eine beachtliche Zahl an Mitgliedern sehr ernst werden". Einige Betriebe hättem schon die Grenzen erreicht. In diesem Zusammenhang verwies Honrath auf die Möglichkeiten finanzieller Unterstützung von Bund und Land. "Wir als Kaufmannsgilde helfen bei den notwendigen Kontakten."

Im Übrigen würden sich mehr und mehr Einzelhändler aktiv auf die neuen Herausforderungen und Veränderungen einstellen. So sei eine Zunahme bei Online-Angeboten zu verzeichnen. Einige Händler hätten Online-Shops aufgemacht und nutzten zudem die sozialen Medien.

Bernd Löper: Wir versuchen durchzukommen

Ähnlich äußerte sich Bernd Löper, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Lengede: "Die Verlängerung der Schließzeiten ist zwar ärgerlich, aber es verändert nun auch nicht so viel. Die Unternehmen leiden natürlich darunter, aber bisher sind im HGV keine Pleiten bekannt." Zur Perspektive gab sich Löper optimistisch: "Es ist nicht einfach, aber wir versuchen da durchzukommen. Bei uns sind viele Unternehmen gut aufgestellt."

Wilhelm Laaf: Die Corona-Zahlen müssen runterkommen

Durchhalten, notgedrungen - das ist auch die Botschaft von Wilhelm Laaf, dem Vorsitzenden des Kreissportbundes (KSB) Peine: "Alle, egal ob Sportverein oder Restaurant, müssen jetzt noch mal durchziehen, damit die Zahlen runterkommen, denn die sprechen für sich." Er, Laaf, vertraue da auf das Ehrenamt, "denn unsere Vereinsmitglieder prägen das Gesellschaftsleben".

Karin Bothe: Bildung ist wichtig, aber das Leben geht vor

Aus der Sicht der Schule sagte Karin Bothe, Leiterin der Aueschule in Wendburg: "Ich begrüße die Entscheidung. Ich hatte schon deutlich früher damit gerechnet." Präzensunterricht sei wichtig, auch für die sozialen Kontakte. Doch sie müsse Sorge dafür tragen, wie sie Schülerinnen, Schüler, Kollegium und all ihre Angehörigen schützen könne. Bislang wisse man nur sehr wenig über die mutierte, sich sehr schnell verbreitende Virus-Form. Deshalb sei sie in Sorge. Die Schulleiterin betonte: "Bildung ist eine sehr wichtige Sache - aber das Leben geht vor."

Auf das Distanzlernen sei die Aueschule vorbereitet. "Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown helfen, trotz des kurzen Vorlaufs alles zu organisieren", so die Leiterin der Aueschule weiter. Für die Jahrgänge fünf bis acht greife das Distanzlernen, für die neunten Klassen Wechselunterricht. Für die Abschlussklassen werde versucht, die Reibungsverluste so gering wie möglich zu halten. Die Hauptschulklasse sei so klein, dass alle Schüler zum Präsenzunterricht kommen könnten. "Die Realschulklassen sind viel größer, für sie gibt es das Wechselmodell." Für die Jahrgänge fünf und sechs habe die Aueschule eine Notbetreuung eingerichtet, vormittags.

Jan-Peter Braun: Für Schulen gibt es diesmal Klarheit

Die IGS Lengede ist ebenfalls vorbereitet. Schulleiter Jan-Peter Braun: "Die Eltern und Schüler haben da weitestgehend mit gerechnet, das hat uns nicht unvorbereitet getroffen. Wir bereiten seit Schuljahresbeginn immer auch parallel die Szenarien B und C vor. Bis auf unsere Abschlussklassen (10. und 13.) sind nun alle in Szenario C. Im Abijahrgang gibt es sehr kleine Kurse und wir haben derzeit Platz in der Schule, da bleiben wir bei A, unterrichten in der Aula oder in zwei getrennten Klassenräumen. Wir sind froh, dass es diesmal eine relativ große Klarheit gibt, die Mail des Kultusministeriums traf gestern um 21.40 Uhr noch bei uns ein."

Roland Mainka: Schulen sollten selbst entscheiden

"Ich bin ein großer Vertreter dafür, es den Schulen und den Schulvorständen zu überlassen, wie der Unterricht laufen soll - dies in Absprache mit dem Gesundheitsamt", sagte Roland Mainka, stellvertretender Vorsitzender des Kreiselternrates. "Ich finde, wir sollten die Entscheidung denen überlassen, die es am besten entscheiden können. Denn jede Schule ist anders", gab er zu bedenken, "und auch, wie sie an den Busverkehr angebunden sind". Das sei auch die Meinung des Kreiselternrates.

Als Beispiel führt Mainka die Berufsbildenden Schulen an. "Sie sind ein Verbund von vielen Schulen. Es gibt Blockunterricht, Schüler, die zwei Mal in der Woche Unterricht haben, Schüler mit Förderbedarf und Schüler im beruflichen Gymnasium." Letztgenannte könnten gut zu Hause lernen, für Schüler mit Förderbedarf sei der Präsenzunterricht besonders wichtig. "Für so eine Schule ein festes Konzept vorzuschreiben, das ist Irrsinn."