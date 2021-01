Stadt Peine kann noch nicht sagen, wer in Kita-Notbetreuung darf

Diese Mitteilung der Stadt Peine dürfte den Eltern gar nicht gefallen haben. Henrik Kühn, Amtsleiter für Bildung und Kultur schreibt ihnen, dass ab Montag entsprechend der neuen Corona-Vorgaben der reguläre Kita-Betrieb eingestellt wird. Aber auch: "Allerdings liegen uns bislang noch keine Hinweise vor, wie sich die Anspruchsvoraussetzungen für die Notbetreuung definieren sollen."

Mit anderen Worten: Die Kitas sind dicht, es soll eine Notbetreuung geben, aber am Donnerstag war immer noch nicht klar, welche Eltern diese für ihre Kinder in Anspruch nehmen können. Ob die Regelungen so wie beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr sein werden, ist offen.

Die Stadt Peine rechnet nach eigenen Angaben damit, dass das Land Niedersachsen am Freitag genaue Kriterien vorlegt für die mögliche Kita-Notbetreuung ab Montag. Henrik Kühn verweist in seinem Schreiben vom vergangenen Mittwoch an die Eltern auf seinen Brief vom 14. Dezember. Darin hatte er darum gebeten, dass die Eltern möglichst ihre Kinder selbst zuhause betreuen und nicht in die Kitas schicken.

Auswirkungen von Betreuung der Kinder zuhause "ernüchternd"

Dem seien viele auch nachgekommen, dennoch seien die Corona-Zahlen weiterhin zu hoch. Kühn bezeichnet die Auswirkungen als "ernüchternd". Mit der Verlängerung des aktuellen Lockdowns bis Ende Januar müssten die Eltern nun wieder Einschränkungen hinnehmen. Die, im Detail noch ungeklärte Notbetreuung in den Kitas ab Montag, dürfe nur maximal von der Hälfte der Kinder der sonst üblichen Gruppengröße in Anspruch genommen werden. Das stehe jetzt schon fest.

"Zur Entspannung des Infektionsgeschehens trägt es maßgeblich bei, wenn Sie Ihr Kind unabhängig von den Anspruchsvoraussetzungen auch in den kommenden Wochen nicht in unsere Betreuung geben würden", schreibt Henrik Kühn den Eltern weiter. Zudem verweist er auf die neue Möglichkeit der erhöhten Zahl der von Eltern zu nehmenden möglichen "Pflegetagen" - und darauf dass auch die Stadt Peine auf weitere Informationen vom Land Niedersachsen warten müsse.