Corona-Krise wirkt sich auf Wendeburger Haushalt aus

In Meerdorf gibt es in diesem Jahr Bauland. Der Verkauf der Plätze soll Geld in die Gemeindekasse bringen.

"Die Corona-Krise beeinflusst nicht nur die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sie wirkt sich auch auf die kommunalen Haushalte maßgeblich aus", sagt der Wendeburger Bürgermeister Gerd Albrecht zu Beginn der Beratungen für den Haushalt dieses Jahres.

Im November hatte der Bürgermeister die Beratungen wegen des Lockdowns gestoppt und alle Termine in den Januar verschoben. Zu jenem Zeitpunkt war allerdings von der Verlängerung des Lockdowns noch keine Rede. Ob die Fachausschüsse bei den strengen Vorgaben der Corona-Verordnung tagen können oder die Beratungen reduziert werden, wird der Bürgermeister mit den Fraktionsvorsitzenden klären.

Verabschiedet werden soll der Haushalt in der Sitzung am 9. Februar, so der bisherige Zeitplan. "Die ersten Planungen zeigen deutlich auf, dass ein Ausgleich des Ergebnishaushalts mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben (ohne Investitionen) auch mit erheblichen Anstrengungen nicht zu erreichen ist", erklärt Albrecht.

Steuerschätzung verschlechtert Planergebnis nochmals um 700.000 Euro

"Die hohen Ausgabepositionen wie die Kreisumlage und die Personalausgaben bestimmen den Großteil der Aufwendungen, bei den weiteren Ausgaben sind wirksame Kürzungen kaum noch möglich. Allein die letzte Steuerschätzung des Landes verschlechtert das bisherige Planergebnis gegenüber den bereits veränderten Ansätzen nochmals um rund 700.000 Euro."

Bauland bringt Geld in die Gemeindekasse

Nur die außerordentlichen Erträge aus dem Baulandverkauf könnten den Haushaltsausgleich in Einnahmen und Ausgaben ermöglichen, so der Bürgermeister weiter. "Die Zukunftsperspektiven für die Finanzausstattung der Gemeinde stehen unter keinem guten Stern. Insofern war es gut und richtig, die notwendigen Zukunftsinvestitionen in unsere Infrastruktur mit hohem Tempo voranzubringen. So können wir trotz allem mit Zuversicht und Selbstbewusstsein gemeinsam die vor uns liegenden Herausforderungen angehen."