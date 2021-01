Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall in Peine

In Peine hat es am Freitag einen Unfall gegeben, bei dem ein Mensch gestorben ist.

Bei einem Verkehrsunfall in Peine ist ein Mann ums Leben gekommen und eine Frau schwer verletzt worden. Die 46-jährige Frau war mit ihrem Auto am Freitagnachmittag aus ungeklärtem Grund von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der 79-jährige Beifahrer starb am Unfallort. Die 46-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer +49 5171 999 0 in Verbindung zu setzen.

dpa