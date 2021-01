Schulen im Kreis Peine sind trotz Serverproblemen "arbeitsfähig"

Peine. Schulen berichten von holprigen Starts in die Woche, in der die Schüler überwiegend zuhause unterrichtet werden (Szenario C).

Offiziell gibt es "hitzefrei" nicht an Schulen, ebenso auch kein "IT-frei", wenn die digitalen Kanäle und Leitungen nicht ausreichen, um die Schüler und Schülerinnen wegen der Corona-Lage im Homeschooling, also aus der Ferne via Computer, zu unterrichten. Aber der Start in die Woche, in der die meisten komplett zuhause unterrichtet werden sollen, ist nicht rund gelaufen. Ist gibt Berichte von Überlastungen, besonders von den Schulen, die auf den Server "IServ" angewiesen sind. Wenn nach den verlängerten Winterferien am heutigen Montag fast alle Schulen darauf zurückgreifen, war mit dem massiven Andrang zu rechnen. Als Folge gibt es zum Start eine digitale Überlastung, die aber zumindest im Kreis Peine nicht überall zum Vollausfall des digitalen Unterrichts führt.

Landkreis-Sprecher Fabian Laaß verwies darauf, dass die Schulen im Kreis Peine selbst regeln, welches digitale Umfeld sie für ihr Homeschooling nutzen. Es gebe also dafür kein Landkreis-Angebot.

Das Julius-Spiegelberg-Gymnasium in Vechelde nutzt IServ. Stundenplan-Koordinatorin Natalie Stöhr sagte am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung: "Ja, es läuft nicht alles ganz rund derzeit..." Gerade bei Videokonferenzen gebe es Schwierigkeiten, aber IServ wolle dafür zusätzliche Kapazitäten bereitstellen.

Zudem plane die Schule, diese Konferenzen zeitlich zu versetzen, damit nicht alle, auch andere Schulen, beispielsweise morgens immer zu einer vollen Stunde für die eigene Auftakt-Videokonferenz gleichzeitig auf den Server zurückgreifen.

Für die weitere Woche ist man Vechelde guten Mutes und auch am Montag hieß es trotz der aktuellen digitalen Probleme: "Wir sind durchaus sehr arbeitsfähig." Die Module zur Verteilung der Aufgaben an die Schüler und Schülerinnen im Homeschooling liefen, ebenso das Mailprogramm. Eventuell habe es auch Probleme mit dem eigenen Schulserver gegeben, aber auch das werde sich bessern.

Am Ratsgymnasium in Peine gab es am Montag ebenfalls digitale Anlaufschwierigkeiten wegen IServ. Auch hier traf es besonders das Thema Videokonferenzen, die nicht möglich waren. "Die Kolleginnen und Kollegen sind dann auf andere System ausgewichen", berichtet Schulleiter Manfred Filsinger. "Aber das ist nur eine Notlösung."

Digitale Einschränkung war kein Zusammenbruch der Abläufe

Es ist auch für die Peiner Schule schon ärgerlich und enttäuschend, "dass das nicht so läuft, wie es uns versprochen wurde." Aber Manfred Filsinger betont auch: "Wir sind doch schon ein bisschen erprobt." Insofern habe auch diese digitale Einschränkung nicht zu einem Zusammenbruch der Abläufe an der Schule geführt.

"Bei uns sind schon einige, in Szenario C, ganz schön frustriert", sagt am Montag Maria Zerhusen, Leiterin der BBS Peine Zwar nutze die Berufsbildende Schule des Landkreises Peine nicht IServ, aber es gebe generelle Probleme, die das flächendeckende Homeschooling mit sich bringe. So falle wegen der Corona-Lage derzeit auch die Berufsorientierung, also das Vorstellen von Berufen in Börsen an anderen Schulen, derzeit komplett weg. Das sei aber sehr wichtig für eine BBS, an der auch das Abitur möglich ist.

Besonders die Lehrer und Lehrerinnen müssten seit Monaten mit einer erhöhten Belastung leben. "Die machen die ersten beiden Stunden mit ihren Schülern per Video. Dann müssen sie wieder ganz schnell rüber zum Präsenzunterricht in der Schule", erzählt die BBS-Schulleiterin. Die doppelte und je nach Szenario A, B oder C unterschiedliche Unterrichtsvorbereitung sei eine ganz besondere Herausforderung.

Nicht alle Schüler der BBS Peine im Homeschooling

Aber auch an der BBS in Peine sind nicht alle Schüler und Schülerinnen im kompletten Homeschooling, betont Maria Zerhusen. Die diversen Abschlussklassen, die Einstiegsschüler oder auch einige derzeit noch schwächere Schüler bekämen ihren Unterricht weiter vor Ort in der Schule. Insofern sei der Start am Montag nicht zusammengebrochen, so die BBS-Schulleiterin. Was aber ärgerlich ist für sie: "Bei uns haben nicht alle ein Laptop. Die, die vom Land versprochen wurden, sind noch immer nicht da!" Da helfe es wenig, wenn die Schule, auch für die Eltern, diverse digitale Angebote macht, zum Beispiel für allgemeine Informationen über die BBS Peine.