Corona-Impfstart im Klinikum Peine

Der Impfstoff Biontech ist nun auch im Klinikum Peine angekommen. An diesem Montag haben bereits die ersten rund 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Impfungen erhalten. Das teilte Sprecherin Sarah Weil-Pütsch mit.

Um den Impfstart in so kurzer Zeit zu ermöglichen, hätten, so Weil-Pütsch weiter, logistische Herausforderungen gemeistert und administrative Hürden überwunden werden müssen. Engagierte Mitarbeiter aber hätten "viel Zeit und Mühe in die Organisation gesteckt", und so sei die Umsetzung gelungen.

Damit der zur Verfügung stehende Impfstoff sofort und zielgerichtet größtmögliche Wirksamkeit entfalten kann, wurden die Mitarbeiter des Klinikums in drei Gruppen kategorisiert.

Die höchste Priorität erhielten den Angaben zufolge die Mitarbeiter, die Kontakt zu Covid-19-Patienten haben oder in Covid- Bereichen tätig sind. Anschließend bekamen Mitarbeiter, die sich im direkten Patientenkontakt befinden, aber nicht primär Covid-Patienten behandeln, die Möglichkeit auf eine mRNA- Impfung. Die dritte Mitarbeitergruppe sind diejenigen, die fern von Patienten fern im Klinikum arbeiten.

Ein mobiles Impfteam des Landkreises Peine unterstützt Aktion

"Alle Mitarbeiter wurden vorab ausdrücklich über die Impfung informiert und umfassend aufgeklärt", erläuterte Sarah Weil-Pütsch weiter, "und in genau 21 Tagen soll das Prozedere bei allen Mitarbeitern, die an diesem Montag geimpft wurden, wiederholt werden, damit die Impfung ihre maximale Wirksamkeit entfalten kann."

Die Impfungen hat das Klinikum zum Teil mit eigenem Personal durchgeführt. Darüber hinaus hat der Landkreis Peine die Aktion mit einem mobilen Team des Peine Impfzentrums unterstützt.

Hohe Impfbereitschaft in der Belegschaft des Peiner Klinikums

Klinikums-Geschäftsführer Wolfgang Jitschin bewertete die Impfaktion positiv - auch deshalb, weil der Betrieb des Krankenhauses nicht beeinträchtigt wurde: „Wir freuen uns sehr über die hohe Impf-Bereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir einen reibungslosen Ablauf trotz zeitlicher Herausforderung gewährleisten konnten.“