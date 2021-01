Peiner Lotterie-Spieler gewinnt 270.000 Euro

Nur eine richtige Zahl fehlte, dann wäre es der ganz große Millionen-Gewinn geworden. Aber der Lotterie-Spieler aus Peine dürfte auch so erst einmal alle Sorgen ums liebe Geld los sein - in der Millionen-Lotterie Eurojackpot hat er am Freitag einen Hochgewinn abgeräumt, genau 270.341 Euro. Das teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit.

Eurojackpot ist eine seit 2012 gespielte Zahlenlotterie, die in 18 europäischen Länder gemeinsam ausgespielt wird. Es werden fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 getippt und zwei von 10 Zahlen. Diese bilden gemeinsam einen Tipp. Am Freitag wurden die Zahlen 8, 22, 25, 38 und 50 gezogen sowie die Eurozahlen 8 und 9. Der Peiner erreichte mit seinem Tipp die Gewinnklasse 2 - so wie zehn weitere Spielteilnehmer.

Gewinner hatte sich bis Montagmittag nicht gemeldet

Laut Lotto-Zentrale hatte sich der Gewinner bis Montagmittag noch nicht gemeldet. Bleibt demjenigen zu wünschen, dass er seinen Gewinn nicht übersieht, denn innerhalt von 13 Wochen muss das Los eingelöst werden. Andernfalls fällt der Gewinn zurück an die Lotterie.

Weil die Gewinnklasse 1 am vorigen Freitag unbesetzt blieb, steigt der Jackpot der Lotterie bei der Ziehung am nächsten Freitag, 15. Januar, auf seine maximale Summe von circa 90 Millionen Euro an. Die Gewinnwahrscheinlichkeit der 1. Gewinnklasse ist allerdings sehr gering, sie beträgt laut Lotto Niedersachsen 1 : 95.344.200.

Anderer Peiner gewann erst im Dezember

Erst im Dezember, passend zum Nikolaustag, hatte das Lotterie-Glück einen Spielteilnehmer aus Peine mit einem Hochgewinn beschert. In der Lotterie Glücksspirale gewann er 100.000 Euro.

Die Landeslotteriegesellschaft von Niedersachsen mit Sitz in Hannover tritt nach eigenen Angaben ein für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag. Mehr zum Thema Glücksspiel und Spielsucht gibt es im Internet auf der Seite des Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.