Tierheim Peine sucht für Dante Menschen mit Hunde-Erfahrung

Das Peiner Tierheim möchte „Dante“ an Menschen mit Hunde-Erfahrung vermitteln. Dante ist ein Cane Corso/Mastino-Mischling, der leider einen schlechten Start ins Leben hatte. Dante wurde am 16. Januar 2020 geboren. Dantes Lebens-Umstände seien in seinem ersten halben Jahr nicht so schön gewesen, deshalb habe das Veterinäramt den Hund von seinem Besitzer weggeholt und im Tierheim untergebracht.

Cane Corso ist wie auch Mastino eine italienische Hunderasse. Die Cane Coso Hunde gelten als ruhig und freundlich gilt, sind in einigen Bundesländern jedoch als Listenhund und damit als gefährlich eingestuft. In Niedersachsen ist für sie – wie für alle Hunde – ein Sachkundenachweis erforderlich, auch „Hundeführerschein“ genannt.

Dante ist ein „Aufpasser“ mit Schutz- und Wachtrieb

Dante verträgt sich sehr gut mit Katzen, aber seine Artgenossen akzeptiert er nur bedingt, heißt es in Dantes „Steckbrief“. Der Cane Corso/Mastino-Mischling sollte zu Menschen, die nicht nur Erfahrung mit Hunden haben, sondern sich auch seines Schutz- und Wachtriebes bewusst sind. An seiner Futteraggression müsse noch gearbeitet werden, heißt es weiter. Denn bislang sei Dante nicht bereit, sein Leckerchen mit jemand zu teilen. Auch seine Leinenführigkeit sei noch verbesserungswürdig. Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben.

Der Kontakt zum Peiner Tierheim

Wer sich für Dante interessiert, wird gebeten, im Tierheim Peine einen Termin zu vereinbaren. Das Tierheim ist an der Fritz-Stegen-Allee 20 in Peine, es ist unter der Telefonnummer (05171) 52558 montags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags und sonntags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr zu erreichen, dienstags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr. Fax (05171) 589962, E-Mail:info@tierheim-peine.de, Internetseite www.tierheim-peine.de