Zwei Verkehrsunfälle in Stederdorf – Zeugenhinweise gefragt

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei zu zwei Verkehrsunfällen in Stederdorf. Im ersten Fall geht es um eine Fahrerflucht in Stederdorf, die sich bereits am Samstag vergangener Woche auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts (Kaufland) an der Heinrich-Hertz-Straße abgespielt hat. Laut Polizeibericht vom heutigen Freitag hat der 18-jährige Fahrer eines schwarzen Nissan Juke seinen Wagen an dem Tag zwischen 12.20 und 13.10 auf dem besagten Großraumparkplatz abgestellt. Als der Fahrer gegen 13.10 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, hat er den Schaden fest-gestellt.

„Ein Unbekannter hat mit seinem Wagen die linke Front des Nissan erheblich beschädigt“, führt die Polizei aus. Massive Eindellungen seien am Kotflügel vorn links sowie am Stoßfänger vorn links erkennbar. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

Ist die Ampel auf Grün oder Rot gewesen?

Im zweiten Fall handelt es sich um einen Zusammenstoß auf der Peiner Straße (Bundesstraße 444) am Mittwoch gegen 14.15 Uhr. Laut Polizei war der 26-jährige Fahrer eines VW auf der Peiner Straße - aus Stederdorf kommend - in Richtung Peiner Kernstadt unterwegs. „An der Kreuzung Peiner Straße/Dieselstraße in Stederdorf hat der Mann nach eigenen Angaben vor einer Ampel mit Rotlicht warten müssen“, berichten die Beamten. Hinter ihm habe die 47-jährige Fahrerin eines BMW dieses Halten aber „offensichtlich zu spät erkannt“ und sei auf den VW aufgefahren.

„Die Frau musste verletzt in das Peiner Krankenhaus gebracht werden“, heißt es im Polizeibericht vom heutigen Freitag weiter. An beiden Fahrzeugen seien Schäden entstanden; der BMW musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei insgesamt auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizei ist auf Zeugenaussagen, denn es sei nicht auszuschließen, dass der VW-Fahrer „ohne Grund bei Grünlicht gebremst“ haben könnte. Wer Angaben insbesondere zur Ampelschaltung machen kann, wird gebeten, bei der Polizei Peine unter (05171) 9990 anzurufen.