Die Kirchengemeinde in Lengede hat endlich wieder eine Pastorin

Auf eine lebendige Gemeinde und viele schöne Gottesdienste freut sich Femke Beckert (28). Sie wird am 1. Februar ihre erste Pfarrstelle antreten und dann die Gemeinden Lengede und Klein Lafferde betreuen. Das teilt Nicole Laskowski für den Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Peine mit. Die Pfarrstelle in Lengede war seit fast genau zwei Jahren vakant. „Ich stamme aus Delmenhorst und habe in Hamburg Theologie studiert. Die Entscheidung für das Fach hat maßgeblich der Pastor meiner Jugendzeit mit beeinflusst, der mich jetzt auch mit ordiniert. Vom Fach Religion war ich schon in der Grundschule fasziniert und wollte gerne mehr wissen“, wird Femke Beckert in der Mitteilung zitiert.

Reisen durch Israel

Nach der Zwischenprüfung zog es sie für acht Monate zum Austausch nach Israel. Neben dem Studium bereiste sie auch das Land. 2018 legte sie ihre erste theologische Prüfung ab und begann ihr Vikariat in Essen im Oldenburger Münsterland. „Dabei hat sich bestätigt, was ich schon im Studium festgestellt habe. Wir haben gemeinsam mit Studierenden und Dozenten immer die Uni-Gottesdienste gestaltet. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. In der Vikariatsgemeinde hat sich das fortgesetzt“, berichtet die angehende Pastorin.

Ehemann arbeitet bei Stoll

Die vakante Stelle in Lengede erschien ihr dann wie eine glückliche Fügung, ergab sich doch nach Jahren der Fernbeziehung die Möglichkeit, einen gemeinsamen Hausstand mit dem Ehemann zu gründen. „Mein Mann arbeitet bei Stoll. Das passt wirklich sehr gut! Außerdem habe ich Lengede als sehr aktive und fröhliche Gemeinde kennengelernt. Das Ensemble aus Kirche, Kindergarten, Gemeindehaus und Pfarrhaus hat mir auch auf Anhieb gefallen. Besonders freue ich mich auf den Garten, aber auch auf die Nähe zum Harz“, bekräftigt Femke Beckert.

Kirchenvorstand soll Lieblingsorte zeigen

Bedingt durch die Corona-Pandemie werde das Ankommen der neuen Pastorin in der Gemeinde Lengede erst einmal anders als üblich verlaufen, kündigt Nicole Laskowski an. Doch davon lasse sich Femke Beckert nicht schrecken. Für die ersten Monate habe sie sich vorgenommen, erst einmal alles kennenzulernen und sich umzuschauen. „Meine Idee ist, dass mir die Kirchenvorsteher vielleicht einfach einzeln ihre Lieblingsorte in Lengede zeigen. Das geht auch unter Corona-Einschränkungen“, sagt Femke Beckert.

Ordinationsfeier hängt von Corona-Lage ab

Die Ordination von Femke Beckert ist bisher am 21. Februar durch Regionalbischof Dr. Detlef Klahr geplant. Aufgrund der ungewissen Lage wird sich erst kurzfristig klären, in welchem Rahmen der Gottesdienst gefeiert werden kann.

red