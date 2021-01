Gemeinde Wendeburg führt Schulgespräche ein

Die Grundschule in Meerdorf. Für die Bauunterhaltung sollen 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.

Fenster des neuen Grundschul-Traktes in Wendeburg lassen sich nicht öffnen, schon seit zwei Jahren nicht – und der Bürgermeister hört in einer Sitzung des Schulausschusses zum ersten Mal von dem Problem: Damit sich so etwas wie kürzlich nicht wiederholt, hat die Wendeburger Gemeindeverwaltung nun regelmäßige Schulgespräche eingeführt, um die Kommunikation mit den Schulen zu verbessern. Bürgermeister Gerd Albrecht gab die Neuerung in der digitalen Sitzung des Schulausschusses am Dienstagabend bekannt. Die Leiterinnen der Grundschulen, die Leiter der Fachbereiche und der Bürgermeister nehmen daran teil. Das erste Gespräch habe bereits stattgefunden, „es war äußerst konstruktiv“, sagte Albrecht.

Wendeburger Unternehmen betreut Schul-Computer

Gelöst scheint auch dieses Problem: Die Gemeinde hat ein örtliches Unternehmen beauftragt, sich um die Computertechnik der Schulen zu kümmern. Es habe bereits mehrere Gespräche gegeben, berichtete Silke Illemann, Leiterin der Wendeburger Grundschule.

Der Schulserver i-serv laufe, so die Rückmeldung aus beiden Grundschulen, Wendeburg mit der Außenstelle Meerdorf und Borfeld. „Die Kinder haben viel gelernt. Der Schulalltag hat sich geändert, und nicht alles ist negativ“, berichtete Sandra Polte-Schirmer, Leiterin der Alten Dorfschule Bortfeld. Der Arbeitsaufwand sei jedoch hoch. Silke Illemann wie auch Sandra Polte-Schirmer lobten die Eltern: Sie würden beim Home-Schooling gut mitmachen. Nicht alle Kinder seien jedoch für Videokonferenzen und den digitalen Unterricht ausgestattet. Für sie würden weiterhin Aufgaben ausgedruckt, die sie dann in der Schule abholen können. In Wendeburg wurde eine Gruppe für Kinder eingerichtet, die in der Schule besser lernen können als zu Hause.

Bortfelder Bedarfswünsche werden alle erfüllt

Einstimmig hat der Schulausschuss den Haushaltsentwurf für die Schulen empfohlen – sogar noch über die Vorlage der Verwaltung hinaus: Der Bortfelder Grundschule sollen alle Wünsche erfüllt werden, darunter Langwandtafeln, eine Musikanlage, Mobiliar für den Computerraum, einen kombinierten Waschmaschinen-Trockner für den Putzraum. „Es sind alles Bedarfe“, erklärte die Schulleiterin. Keinesfalls wolle sie am Computerraum sparen. Eine Musikanlage habe die Schule sich bisher leihen müssen – und die Putzfrau nehme die nassen Lappen zum Waschen und Trocknen mit nach Hause, schilderte Sandra Polte-Schirmer. Bortfeld sei in den vergangenen Jahren mit Wünschen sehr zurückhaltend und sparsam gewesen, betonte sie. Zustimmung in Reihen der Ratsmitglieder wie auch beim Bürgermeister: Keine Abstriche in Bortfeld.

Die Grundchule Wendeburg macht sie – ein Aktenschrank, der auf der Bedarfsliste stand, soll erst später gekauft werden. Eine Einsparung von 1000 Euro. „Es ist nicht viel, aber es ist ein solidarischer Beitrag“, sagte Bürgermeister Gerd Albrecht. Eingangs der Sitzung hatte er auf die zunehmend schwierige Haushaltssituation der Gemeinde hingewiesen.

Für die Bauunterhaltung der Schulhäuser in Wendeburg, Meerdorf und Bortfeld sollen jeweils 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden.

200.000 Euro für Covid-Vorsorge eingeplant

Wie bereits der Jugend- Kultur- und Sportausschuss hat auch der Schulausschuss empfohlen, in den Investitionsplan 2021 die Summe von 200.000 Euro einzustellen, um in der Vorsorge gegen Covid 19 handlungsfähig zu sein.

Am Donnerstag, 21. Januar, befasst sich der Planungs-, Umwelt- und Wirtschaftsausschuss mit dem Haushaltsentwurf. Getagt wird wiederum per Zoom-Konferenz. Sie beginnt um 17 Uhr. Wer die Sitzung im Internet verfolgen möchte, kann bei Sabrina Schanz im Rathaus den erforderlichen Link anfordern, Telefon (05303) 9111-12, E-Mail: schanz@wendeburg.de