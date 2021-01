Der Pflanzentauschmarkt in Oedesse – es ist eine von vielen Aktionen, die Karin Engelhardt (Zweite von rechts) in der Gemeinde Edemissen begleitet hat.

Langer Atem für das Plus für die Natur in Edemissen

Am Grünstreifen zwischen dem Baugebiet Waterkamp und dem Oelheimer Weg kann man vielleicht am besten sehen, wie die Zeit vergangen ist. Aus jungen Anpflanzungen ist ein Biotop entstanden, das Flora und Fauna dient. Die Anpflanzung gehörte mit zu den ersten Aufgaben der Umweltbeauftragten Karin Engelhardt. Nach 27 Jahren hat sie die Gemeinde Edemissen verlassen und ihren neuen Wirkungskreis bei der Stadt Lehrte angetreten. Die 59-jährige leitet dort den Fachdienst Grünplanung und Umwelt.

Die vielen Sträucher und Bäume, die sie zusammen mit Bauhofleiter und Gärtnermeister Holger Filbrandt in der Gemeinde gepflanzt und erhalten hat, sind die sichtbaren Dinge. „Weniger sichtbar ist mein Engagement, die Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege oder sonstige Umweltbelange innerhalb der Verwaltung und nach außen zu vertreten und zu versuchen, ihnen das Gewicht zu geben, das sie meiner Auffassung nach haben sollten. Dazu war oftmals langer Atem und auch ein hohes Maß an Frustrationstoleranz erforderlich“, bilanziert Karin Engelhardt.

Konflikte, Dispute und viele gute Aktionen

An Konflikten fehlte es nicht. „Abgepflügte oder gespritzte Wegraine, Giftbrühe auf Fußwegen, gekappte Straßenbäume, Gewässerverschmutzung mit vielen toten Fischen als Folge, Gehölzschnitt zur Zeit der Vogelbrut, umgepflügte Wiesen im Schutzgebiet“, listet sie auf. „Ich habe immer versucht, klar und sachlich sagen, was nicht in Ordnung war und warum. Dennoch bin ich nicht immer auf Verständnis gestoßen.“ „Sehr nervig“ sei „das jährlich wiederkehrende Aufjaulen“ vieler Bürger, wenn im Herbst die Bäume ihre Blätter fallen lassen und gefordert wird, einen Baum zu fällen, weil er nur Dreck verursache. „Aber Laub ist pure Natur und kein Dreck!“

Auch mit Politikern gab es manchen Disput – aber auch viele schöne gemeinsame Initiativen wie zum Beispiel den Pflanzentauschmarkt in Oedesse, die Anlage von Streuobstwiesen, Blühstreifen und den Pfad mit den Bäumen des Jahres in Rietze - Aktionen, in die auch Bürger eingebunden waren, bei der Neuanlage des Schulhofgeländes in Edemissen auch Lehrer, Eltern, Kinder und Auszubildene der TÜV-Akademie Nord.

1993 wurde der Landschaftsplan umgesetzt

Als sie ihre Stelle im September 1993 angetreten hat, war Thees Burfeind Gemeindedirektor. „Meine Aufgaben waren – unter anderem – die Umsetzung des kurz zuvor fertig gestellten Landschaftsplanes, die Planung von Grünflächen und Naturschutzmaßnahmen, die Organisation und Teilnahme von Veranstaltungen und Aktionen wie eben die Anpflanzung des Grünstreifens zwischen Waterkamp und Oelheimer Weg mit den Neubürgern des Baugebietes.“

Mit Gemeindedirektor Wilhelm Laaf rückten Energie-Controlling für die Gebäude der Gemeinde und die Bestandsaufnahme aller kommunaler Flächen in den Vordergrund. „Meine Mitarbeit in der Bauleitplanung nahm einen größeren Raum ein.“ Und es sei Personal eingespart worden. „Ausscheidende Kollegen wurden nicht ersetzt, Zeitverträge nicht verlängert, Aufgaben auf andere verteilt, freiwillige Aufgaben wurden gestrichen, auch die Pflanzaktion, bei der Bürger heimische Gehölze auswählen und zu günstigen Preisen bestellen konnten. So erhielten in vielen Gärten heimische Gehölze ihren Platz, wo sonst vielleicht Thuja-Hecken und Exoten aus dem Baumarkt gelandet wären. Ein Plus für die Natur!“

Viele persönliche Worte und Geschenke zum Abschied

Mit dem nächsten Wechsel an der Spitze der Verwaltung gab es auch einen Systemwechsel: Die Wahl von Frank Bertram zum Bürgermeister beendete die bis dahin übliche Doppelspitze von Gemeindedirektor und Bürgermeister. Aufgaben wie Gewässerunterhaltung und die Planung und Unterhaltung der Spielplätze landeten bei der Umweltbeauftragten. „Die Personalsituation war angespannt, einige Aufgaben konnte ich nicht mit der - nach meiner Auffassung - erforderlichen Intensität verfolgen.“ Mitte 2009 dann noch eine weitere neue Aufgabe: die Stellvertretung für den Fachbereichsleiter II, von 2008 bis 2016 war Engelhardt zudem Vorsitzende im Personalrat (ohne Freistellung).

Neben Kolleginnen und Kollegen schauten auch Kommunalpolitiker und Mitstreiter zum Jahresende noch mal in ihr Büro und verabschiedeten sie herzlich, „zum Teil auch mit sehr persönlichen Geschenken und ganz lieb formulierten Texten. Von einigen hätte ich das wirklich nicht erwartet. Fazit: ich habe wohl doch nicht alles falsch gemacht.“