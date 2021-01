Verkehrsunfall mit einem Schwerverletztem bei Eixe

Ein 19-Jähriger wurde bei einem Unfall in Eixe schwer verletzt (Symbolbild).

Ein 19-Jähriger Peiner verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 23.25 Uhr auf der Straße zwischen Eixe und Abbensen schwer. Das teilt die Polizei mit.

Nach den Polizeiangaben kam er mit seinem VW-Polo auf der dortigen Kreisstraße auf gerader Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte zunächst gegen einen Straßenbaum und überfuhr anschließend rechtsseitig einen Leitpfosten. Dann touchierte er zwei weitere Straßenbäume leicht und kam abschließend linksseitig der Fahrbahn zum Liegen.

"Der Unfallbeteiligte war ansprechbar, gab glaubhaft an, einem über die Fahrbahn wechselnden Reh nach rechts ausgewichen zu sein. Er kam anschließend in ein Krankenhaus", so die Polizei weiter. Zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Reh sei es aber offensichtlich nicht gekommen.

Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 7000 Euro. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr aus Abbensen, ein Rettungswagen, ein Abschleppfahrzeug aus Peine und die Polizei aus Edemissen.

red