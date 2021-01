CDU: Landkreis Peine soll allen Schülern FFP2-Masken stellen

Die CDU im Peiner Kreistag fordert in einem Dringlichkeitsantrag an die Verwaltung, dass der Kreis Peine allen Schülerinnen und Schülern, die am Präsenzunterricht teilnehmen, je drei kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung stellt.

“Aus Gründen der Dringlichkeit gesteht die CDU-Kreistagsfraktion der Kreisverwaltung eine Eilentscheidung (ggf. auch Umlaufverfahren) ohne Verzug zu, um dann auch nachträglich die haushaltsrechtliche Genehmigung durch die politischen Gremien einzuholen”, heißt es in der Mitteilung von Michael Kramer, Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion. Vorhandene Fördermittel des Landes Niedersachsen (20 Millionen Euro aus dem Programm des Kultusministeriums) könnten hierfür beantragt werden.

Eltern und Kinder haben Angst vor Corona-Infektion

„Die Sorge vor Infektionen ist bei Eltern und Kindern groß, und wir sehen den Schulträger in der Pflicht, seinen Teil dazu beizutragen, hier bestmöglich entgegenzuwirken“, so Michael Kramer weiter.

Das Land Niedersachsen stelle den Schulbesuch an Grundschulen sowie den Schülern der Abschlussklassen weiterhin bis Mitte Februar frei. Es könne davon ausgegangen werden, dass viele Kinder persönlich am Unterricht teilnehmen.

„Besonders hier müssten wir, mit den vom Bund und den Ländern empfohlenen FFP2-Masken, einen größtmöglichen Schutz gewährleisten“, so Michael Kramer.

Der CDU-Chef in Peine verweist auf die Stadt Celle, die die Anschaffung von je drei FFP2-Masken für Grundschüler beschlossen habe.

323.131 Euro zur Anschaffung von Corona-Schutzausrüstung

Weiterhin erläutert die CDU die aktuellen finanziellen Möglichkeiten. Für die Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen in kommunaler Trägerschaft im Landkreis Peine stehen Fördermittel in einer Gesamthöhe von 323.131 Euro zur Anschaffung von Corona-Schutzausrüstung zur Verfügung. Die Mittel sind Teil eines 20 Millionen Euro umfassenden Pakets des niedersächsischen Kultusministeriums, mit dessen Hilfe an den Schulen in Niedersachsen größtmögliche Sicherheitsstandards zur Vermeidung weiterer Corona-Infektionen erreicht werden sollen.

Stadt und Kreis müssen Fördergeld beantragen

Bis zum 30. Juni 2021 können die Fördergelder durch den Landkreis Peine, die Stadt Peine oder die Gemeinden als jeweilige Schulträger beantragt werden. Auch eine rückwirkende Beantragung für bislang angeschaffte Schutzausrüstung ist rückwirkend bis zum Stichtag 17. November möglich. Die Fördermittel des Kultusministeriums sind abhängig von den Schülerzahlen in den jeweiligen Landkreisen, Städten und Gemeinden, für jede Schülerin und jeden Schüler steht die gleiche Fördersumme zur Verfügung.

10.873 Euro für die Gemeinde Lengede

Für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises Peine stehen insgesamt 215.733 Euro Fördergelder zur Verfügung, davon 192.310 Euro für Allgemeinbildende Schulen und 23.423 Euro für Berufsbildende Schulen.

Auf Ebene der Stadt Peine und der Gemeinden stehen für die jeweiligen Allgemeinbildenden Schulen in der Gemeinde Edemissen 8.288 Euro zur Verfügung, in der Gemeinde Hohenhameln 5.765 Euro, in der Gemeinde Lengede 10.873 Euro, in der Stadt Peine 46.262 Euro, in der Gemeinde Vechelde 13.499 Euro, in der Gemeinde Wendeburg 7.632 Euro und in der Gemeinde Ilsede 15.079 Euro.

Das Förderpaket des Kultusministeriums sieht auch für Schulen in freier Trägerschaft Förderungen in vergleichbarer Höhe pro Schülerin und pro Schüler vor.

