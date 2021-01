Die Polizei will für das Thema sensibilisieren.

Edemissen. Zweimal versuchten Betrüger durch Anrufe, Geld von älteren Menschen zu erbeuten. Erfolg hatten sie in beiden Fällen nicht.

Enkeltrick gelingt Betrügern in Edemissen nicht

Anrufer gaben sich in dieser Woche laut Polizei am Montag und am Mittwoch als Enkel aus und wollten von den älteren Personen aus Edemissen, die sie anriefen, Geld für einen angeblichen Verkehrsunfall bekommen. Die Angerufenen durchschauten den Enkeltrick und legten auf.

Angerufene sollen niemandem vertrauen

Die Polizei versucht auf die Masche aufmerksam zu machen. Angerufene sollen niemandem vertrauen, der sich nach Werten oder Bargeld erkundigt oder gar fordert und sich Namen und Rückrufnummern der Anrufer geben lassen. In jedem Fall sollen sie sich zuerst mit Angehörigen oder Polizei in Verbindung setzen.

red