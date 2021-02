Unfall in Peine - dabei flogen Pflastersteine umher.

Peine. Ein Autofahrer hat in Peine die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Der Fahrer hatte Glück im Unglück.

Unfall in Peine - Pflastersteine fliegen gegen Haus

14.000 Euro Sachschaden sind laut Schätzung der Polizei bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Woltorfer Straße in Peine entstanden. Nach Angaben des Peiner Kommissariats war ein 60-Jahre alter PKW-Fahrer plötzlich aus noch ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahn abgekommen – auf dem Gehweg überfuhr er mit seinem Auto Metallpoller, wodurch Pflastersteine aus dem Boden gerissen und gegen die Wand eines Mehrfamilienhauses geschleudert wurden.

Zum Glück kein Gegenverkehr

Glück im Unglück: In dem Moment des Unfalls gab es keinen Gegenverkehr, und an der Stelle waren auf dem Gehweg keine Fußgänger unterwegs. An dem Fahrzeug entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, die Hausfassade wurde beschädigt.

