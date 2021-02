Telekom hat Probleme um Ilsede wieder im Griff

Wie unsere Zeitung berichtete hat ein Wassereinbruch in eine Leitung in Ilsede für Störungen im Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom gesorgt – rund 150 Kunden hatten rund um Ilsede Probleme. Diese wurden nun am Freitag behoben, wie das Unternehmen mitteilt.

„Sollten die Kunden wider Erwarten nicht telefonieren oder/und im Internet surfen können, empfehlen wir, die Telefonanlage oder den Router für eine Minute vom Netz zu nehmen und dann erneut zu starten. In den meisten Fällen wählt sich das Gerät dann korrekt ein“, so Dirk Becker von der Telekom.

Bei weiteren Problemen bei dem Telekom-Service anrufen

Sollte dies nicht helfen, sollen die Betroffenen bei dem Service der Telekom anrufen, damit die Leitung durchgemessen wird. Die kostenfreie Rufnummer hierfür ist die (0800) 3301000. Bei zu langen Wartezeiten lasse sich auch ein Rückrufservice vereinbaren.

red