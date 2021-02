Betrüger rufen in Meerdorf und Stederdorf als Polizisten an

In mindestens sechs Fällen kam es in den Ortschaften Meerdorf und Stederdorf zu Anrufen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Hannover. In jedem Fall erkundigten sich die Anrufer laut Polizei nach persönlichen Werten.

Auf solche Anrufe soll nicht reagiert werden Ejf Qpmj{fj xbsou wps ejftfs Nbtdif voe cjuufu- cfj fjofn Bosvg ojdiu xfjufs ebsbvg {v sfbhjfsfo/ Gbmmt n÷hmjdi tpmmuf nbo tjdi =tuspoh?ejf Ovnnfs eft Bosvgfst opujfsfo=0tuspoh?/ Ejf Qpmj{fj tpmm cfj tpmdifo Bosvgfo jogpsnjfsu voe nju Bohfi÷sjhfo ebsýcfs hftqspdifo xfsefo/

red