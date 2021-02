Peine. Der Unfall ereignete sich bereits am 22. Februar. Nun sucht die Polizei Zeugen. Die Peinerin sei „nicht unerheblich verletzt worden“.

79-Jährige in Peine angefahren und verletzt

Bei einem Unfall in Peine ist eine 79-Jährige verletzt worden. Die Peinerin war am Bahnhofsplatz dabei, die Straße zu überqueren, als ein roter Pkw sie anfuhr. Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Montag, 22. Februar, gegen 13.40 Uhr.

79-Jährige in Peine angefahren: Polizei sucht Zeugen

Unter anderem seien der Frau Busfahrer zur Hilfe gekommen. Den Namen der Fahrzeugführerin oder das Kennzeichen des Pkw wusste die 79-Jährige nicht, laut Polizei ist sie aber „nicht unerheblich verletzt worden“. Erst am Freitag wurde die Polizei Peine über den Unfall informiert, sucht nun aber Zeugen, die benannten Busfahrer und die unbekannte Fahrzeugführerin des roten Pkw.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

feu