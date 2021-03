Nach den harten Wintertagen im Februar steht der Frühling vor der Tür: Zumindest haben sich die „Vorboten“ dieser wärmeren Jahreszeit bereits in der Gemeinde Vechelde niedergelassen. Die Beweisfotos liefert wieder einmal Hans-Wilhelm Schrader. Der passionierte Natur- und Tierfotograf aus Wedtlenstedt hat die ersten Störche in der Ostkreiskommune mit seiner Kamera festgehalten: Die weißgefiederten Schreitvögel gelten als Frühlingsboten, denn sie benötigen als Nahrung beispielsweise Frösche, die auf wärmere Temperaturen angewiesen sind. Ein Foto zeigt den „Kirchenstorch“, der seinen Horst auf einem Gebäude an der Hildesheimer Straße in Vechelde hat – nahe der neuapostolischen Kirche. „Dort wartet er auf seine Partnerin“, erklärt Schrader. In dem Horst nahe der Aue zwischen Vechelde und Denstorf haben sich wieder Antonie und Anton niedergelassen.