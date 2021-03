Vechelder bittet um Spenden für Kinder in Südamerika

Sammelt Spenden für Kinder in Not in Südamerika: Helmut Niehoff aus Vechelde.

„Corona“ macht die arme Bevölkerung noch ärmer – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit: so auch in Einrichtungen in Lateinamerika, in denen es den Mädchen und Jungen „an allem fehlt“, berichtet Helmut Niehoff aus Vechelde traurig. So bittet der verheiratete Familienvater – und Großvater – die Bevölkerung wieder einmal eindringlich um Spenden.

Eines dieser Häuser ist das Henrique-Liebich-Heim in Ijuí: Mädchen und Jungen in dieser brasilianischen Kleinstadt seien „der Drogenszene und anderen Gefährdungen ausgesetzt“, berichten die evangelisch-freikirchlichen „Missionarischen Aktionen in Südamerika“ (MASA), an die die Spendengelder gehen. Die Eltern der Kinder müssten arbeiten, um „für den Unterhalt zu sorgen, und können sich nicht um sie kümmern“. So seien die Mädchen und Jungen sich selbst überlassen, verbrächten die Zeit auf der Straße. „Im Kinderheim ,Henrique Liebich’ können sie aber nicht aufgenommen werden, weil sie bei ihren Familien wohnen“, schildern die MASA. Daher sei ein neues Projekt gestartet worden: „In einem umgebauten Haus des Kinderheims werden mehr als 30 dieser Kinder betreut“, informieren die MASA: „Sie sind die Ärmsten der Armen.“ In dem Haus bekämen sie zweimal am Tag Nahrung, Schulnachhilfe und psychologische Betreuung.

„Ich garantiere, dass alle Spenden bei den Kindern ankommen“

Für dieses und andere Projekte nimmt Niehoff Spenden entgegen: Briefmarken in allen Varianten – auf Briefumschlägen/Ansichtskarten/Postkarten, aber auch Ersttagsbriefe. „Als Zehn-, Zwölfjähriger habe ich begonnen, Briefmarken zu sammeln“, erinnert sich der 85-Jährige – eine „Liebe“, die bis heute anhält, allerdings inzwischen längst Bedürftigen in Südamerika zugute kommt. Darüber hinaus nimmt er auch Telefonkarten sowie alte Münzen und Geldscheine entgegen: Dies alles verkauft die „Europäisch-Baptistische Mission“ (EBM) und gibt den Erlös zu 100 Prozent weiter an die MASA für deren Projekte zugunsten notleidender Kinder: „Dafür garantiere ich“, unterstreicht Niehoff, der bis zu seinem Ruhestand beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Braunschweig in der Verwaltung tätig war. Auch Unternehmen ruft er auf, ihre Post (mit Briefmarken) bei ihm abzugeben: „Innerhalb der Gemeinde würde ich die Spenden auch abholen.“

Helmut Niehoff wohnt in Vechelde, Konrad-Adenauer-Ring 31, (05302) 6291. Infos zur EBM unter www.ebm-international.org im Internet. Geldspenden sind auch möglich unter IBAN: DE78 518500791190045010.