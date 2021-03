Bierernste haarige Sache

Unser aller Kanzlerin hat es „mehr anekdotisch“ genannt, als sie vor einigen Wochen von der (schnellen) Öffnung für Friseurgeschäfte gesprochen hat. Inzwischen wissen wir längst: Für viele Menschen ist das Haareschneiden keineswegs ein witziges, sondern eher ein bierernstes Thema. Ich jedenfalls habe jetzt von meinem Stammfriseur erfahren: In den ersten zwei Wochen nach der Wieder-Öffnung am Montag sind bereits alle Termine vergeben, und bei meiner Lieblingsfriseurin klappt es dort erst noch mal ein paar Tage später – darauf kommt es dann bei mir aber auch nicht mehr drauf an. Doch dann sollte sich meine Corona-Matte wirklich verabschieden – sonst werde ich bierernst.

