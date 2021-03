Uwe Neubauer und seine „Eule“

Und sie fliegt und fliegt und fliegt... Seit zehn Jahren bereits lässt Uwe Neubauer in unserer Zeitung die „Peiner Eule“ über die Kreisstadt segeln – also jemanden, der bekannt ist für seinen scharfen Blick; einen Blick, der durch nichts getrübt wird. Uwe Neubauer ist gebürtiger Peiner, quasi mit Fuhsewasser getauft, Lokalpatriot durch und durch. Ja, er liebt dieses Peine, auch wenn er durch seine „Eule“ doch immer wieder mal einen etwas wehmütigen Blick auf die Vergangenheit der Stadt wirft. Schließlich ist Neubauer inzwischen längst ein Zeitzeuge – mit seinen 70 Jahren hat er so manche Veränderung in Peine miterlebt. Nein, früher ist nicht alles besser gewesen, aber vieles eben anders – darauf aus „Eulen-Perspektive“ einen Blick zu werfen, regt Erinnerungen an und sorgt für Gesprächsstoff. Also hoffen wir auf noch so einige „Flugreisen“ der Eulen – bitte weiter so.

