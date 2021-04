Vollsperrungen wegen Geh- und Radwegsanierung in Peine

Nachdem im August/September 2020 die Fahrbahn der Ostrandstraße in Peine ab der Kreuzung Woltorfer Straße bis zum Ascherslebener Kreisel erneuert wurde, folgt nun die Sanierung des Geh- und Radweges. Das teilt die Stadt Peine mit.

Am Mittwoch, 14. April, beginnen die Arbeiten mit dem ersten Abschnitt von der Kreuzung Woltorfer Straße bis zum Lehmkuhlenweg.

Vier Abschnitte

Insgesamt wird die Maßnahme in vier Abschnitte aufgeteilt. Der zweite Abschnitt ist vom Lehmkuhlenweg bis Am Ottos Hof vorgesehen, der dritte Abschnitt von Am Ottos Hof bis zur Gunzelinstraße, und der vierte Abschnitt von der Gunzelinstraße bis zum vorhandenen Radweg am Ascherslebener Kreisel.

Mit Vollsperrungen

„Die jeweiligen Abschnitte müssen auf Grund der örtlichen Situation während der Bauarbeiten voll gesperrt werden. Es ist aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht möglich, die Radfahrer und Fußgänger in den gesperrten Abschnitten auf die Fahrbahn der Ostrandstraße ausweichen zu lassen“, betont die Stadt Peine.

Das vorhandene Pflaster des Geh- und Radweges werde komplett entfernt, der Unterbau geebnet und anschließend neues Pflaster eingebaut. „Es kommt dadurch zu Einschränkungen für den Radverkehr“, so die Stadt Peine.

Radfahrer sollen andere Wege nehmen

Fahrradfahrer werden gebeten, während der Bauphase die betroffenen Teilstrecken zu meiden und über Ausweichstrecken, zum Beispiel die Schäferstraße, zu fahren. Die Fahrbahn der Ostrandstraße stehe nicht für Fahrradverkehr zur Verfügung, wiederholt die Stadt.

Abschluss im Juni

Nach derzeitiger Planung der ausführenden Firma soll die Sanierung der gesamten Strecke bis Ende Juni abgeschlossen sein.

red