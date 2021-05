Hohenhameln: 45 Strohballen brennen

Ein spektakuläres Bild bot sich am Mittwochnachmittag den Hohenhamelner Feuerwehrkameraden, die zu einem Brand geeilt waren. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule aus Richtung des Wäldchens an der „Schafbade“ zu erkennen. Dort waren 45 Strohrundballen an einem Feldrand aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilt. Der starke Wind begünstigte das Feuer noch. So entschied die Einsatzleitung, die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen. Die Brandwache dauerte bis in den Abend.

