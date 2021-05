Katzen in Peine durch Projektile getroffen

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden zwei in einem Garten in der Jägerstraße in Peine befindliche Katzen von einem bislang unbekannten Täter offensichtlich vorsätzlich mit einer Waffe beschossen, meldet die Polizei.

Katze starb nach Beschuss in Peine

Eine Katze wurde dabei derart schwer verletzt, dass sie dies nicht überlebte. Die zweite Katze überlebte, nachdem sie im Bereich des Halses getroffen und tierärztlich versorgt wurde. Der Fall ereignete sich laut Polizei offenbar schon am Donnerstag vergangener Woche.

Ermittlungen ergaben, dass die Tiere offensichtlich mit einer Luftdruckwaffe beschossen wurden. Bei den Untersuchungen der Tiere wurde zudem festgestellt, dass die Schüsse auf die Tiere von oben herab erfolgten.

Katzen durch Projektile getroffen: Polizei sucht Zeugen

Dies könnte bedeuten, dass die Katzen aus einer in einem Obergeschoss befindlichen Wohnung heraus beschossen wurden.

Bereits in der Vergangenheit gab es in der Peiner Südstadt verletzte und angeschossene Raben.

Die Polizei ist in dem vorliegenden Verstoß nach dem Tierschutzgesetz auf Zeugenhinweise angewiesen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 zu melden.

red