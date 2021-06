Unbekannter stiehlt in Peine Geldbörse aus Handtasche

Peine. Der Zwischenfall ereignete sich am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ilseder Straße. Es werden Zeugen gesucht.

Ein bislang nicht ermittelter Täter hat nach Polizeiangaben am Montag, 31. Mai, gegen 10 Uhr einen günstigen Moment genutzt und aus einer am Lenker eines Fahrrades hängenden Handtasche einer 57-jährigen Peinerin die Geldbörse gestohlen. In der Geldbörse befanden sich demnach neben Bargeld auch eine Kontokarte sowie Ausweispapiere. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ilseder Straße. Zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei weiter. Zeugen werden gesucht.

Hinweise:(05171) 9990.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red