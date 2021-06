Oberg. Die Peiner Polizei warnt vor Betrügern. Sie rufen bei Bürgern an und berichten von Einbrüchen in der Nachbarschaft.

Foto: PIXABAY / oh

Betrugsmasche Mann gibt sich als Polizist aus und ruft Frau in Oberg an

In der Nachbarschaft sei eingebrochen worden, berichtete am Freitagabend gegen 21 Uhr ein Anrufer einer 62-jährigen Obergerin. Der Mann am Telefon gab sich unrichtiger Weise als Polizeibeamter aus.

In dem kurzen Gespräch berichtete der falsche Polizeibeamte außerdem, dass derzeit zwei Täter flüchtig seien. Wie die richtige Polizei mitteilte, durchschaute die aufgeweckte Obergerin den kriminellen Hintergrund, beendete das Gespräch sofort und hielt Rücksprache mit der örtlichen Polizeidienststelle.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Diese bestätigte die vermeintliche Betrugsmasche. Wahrscheinlich sollten im weiteren Gesprächsverlauf schutzwürdige Daten der Obergerin erlangt werden, erklärt die Polizei. Zu einem Schaden sei es nicht gekommen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich bei solchen oder ähnlichen Anrufen im Zweifel immer mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.